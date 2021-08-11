疫情降級後瘋南方四島 手作步道及文青海洋瘋廣發英雄帖

南方四島東吉嶼，由高處遠眺之美。（記者劉禹慶攝）

2021/08/11 19:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情雖趨緩，降為2級警戒，但澎湖許多大型觀光活動都已宣告停擺，象徵今年澎湖觀光提早打烊，但海洋國家公園管理處反其道而行，廣發英雄貼向外徵才，前進南方四島。

今年澎湖觀光瘋南方四島，海管處接連推出手作步道工作假期活動、「文青海洋瘋」大專院校生環教營隊，9月份南方四島熱鬧滾滾。相較之下，澎湖縣政府海上國際花火節、澎管處海灣國際燈光節，都已相繼宣告取消，只能期待明年如期舉辦。

澎湖南方四島的東嶼坪「前山」手作步道，今年展開步道修復與維護行動，舉行第3、4梯次人力招募。第3梯次時間為9月2至4日、第4梯次為9月5至7日，每梯次名額僅有15 位。報名期間自即日起至8月13日止，歡迎上網報名，會舉辦線上與現場實體講座各1場次，並有2場次教育訓練講座。

另外海管處預計於9月2至3日辦理澎湖南方四島國家公園「（2日型）「文青海洋瘋」大專院校生環教營隊，將於8月12日上午10時整，在海管處官網開放報名，歡迎大專院校學生報名參加，課程內容包括巡航四島、參觀西吉嶼海蝕洞「灶籠」、東吉嶼間帶觀察海洋生物、晚上觀星，並在東嶼坪欣賞菜宅景觀美景及潮間帶觀察海洋生物。

文青海洋瘋大專研習團隊，將前進西吉嶼觀看藍洞美景。（記者劉禹慶攝）

東嶼坪手作步道第3、4梯次，廣發英雄帖徵求民眾參加。（海管處提供）

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