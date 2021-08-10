澎湖縣府及議會 考察湖西社福養生公園等多項建設

澎湖縣府會考察團，前往湖西鼎灣了解社福園區規畫情形。（澎湖縣政府提供）

2021/08/10 20:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議會定期會今日考察湖西林投觀光產業專區BOT案、龍門海廢環保藝術公園、閉鎖陣地、湖西鼎灣享居社福養生園區、馬公案山社會住宅等地。澎湖縣長賴峰偉表示，會早日實現湖西鼎灣享居社福養生園區、馬公案山社會住宅。

府會考察團今日前往鼎灣享居社福養生園區、馬公案山社會住宅考察，近年縣府積極活化土地，將鼎灣廢棄營區規劃為「享居社福養生園區」，結合周邊設施，融入鼎灣活動中心及衛生室，打造民政、醫療、文化等複合式園區。

議員陳振中建議在享居社福養生園區增設共融式遊戲區，議員許育愷則建議分割其中一部分，成立湖西鄉西區消防分隊，議長劉陳昭玲建議縣府將鼎灣享居社福養生園區旁保安林地解編，擴大園區範圍，讓長者有更好的生活品質及醫療照護。縣長賴峰偉期許能加速行政作業，此屆任內發包動工，工程早日完成，讓長者、社會弱勢獲得妥善照顧。

縣府為照護弱勢及青年居住，規劃興建澎湖首座社會住宅，建設處長蔡淇賢表示，社會住宅規劃地上6層樓，地下1層住宅，提供1房型52戶、2房型12戶及3房型6戶合計70戶高品質住宅，以只租不售模式經營。社會住宅預估租金1房型一般戶5200元、弱勢戶4500元，2房型一般戶6400元、弱勢戶5600元，3房型1房型一般戶8000元、弱勢戶7000元，預計今年10月底前發包工程。

縣議員陳振中建議，在湖西多設立共融式公園。（記者劉禹慶攝）

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