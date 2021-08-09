盧碧颱風尾輕掃 澎湖雨量瞬間爆表

澎湖氣象站雷雨圖顯示，澎湖9日上午10時被雷雨區壟罩。（記者劉禹慶翻攝）

2021/08/09 18:00

首次上稿 12:47

更新時間 18:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕行徑類似韋恩颱風的盧碧，真的不容小覷！在中國繞了一圈又出來後，竟然神龍擺尾，為台澎帶來豪大雨。澎湖今日上午10-11時降雨量就達41毫米，達大雨標準，所幸並未釀災，澎湖3座地面水庫水量已達160餘萬噸，接近滿水位。

前一波已造成澎湖順承門古蹟圍牆坍塌，澎湖縣政府文化局緊急派員前往進行圍籬，加蓋帆布棚，避免再度豪雨造成更大傷害，現等文資局委員抵澎會勘。滿潮加上大雨，北海遊客中心停車場變成游泳池，但卻未有任何警示標誌，引發村民抱怨；而後寮天堂路沙堆不堪大雨沖刷，出現坍塌，意外讓宗教祭祀的五營墓碑現身。

根據澎湖氣象站觀測資料顯示，澎湖站10-11小時降雨量41毫米，達大雨標準。吉貝平均風速已達6級，陣風8級。澎湖地區已觀測到雷雨，雷雨區易有強陣風，外出及船隻航行請特別注意。還好雖然今日滿潮，但港區水位還在警戒線內，只是海廢漂流物在港口內四處飄散。

另外，盧碧颱風為澎湖解渴了，原本乾涸的澎湖3座地面水庫，日前西南氣流過境，由30餘噸儲水增加為50噸。盧碧帶來的第一波雨量，讓水庫總儲水量達130餘萬噸水，今日又增加為160餘萬噸水。成功水庫接近滿水位、東衛水庫差70公分滿水位、興仁水庫儲水量達7成，徹底解除澎湖乾旱警報。

國定古蹟順承門上波雨勢造成坍塌，緊急圍籬加裝帆布棚。（記者劉禹慶攝）

還好大潮未與大雨造成共伴效應，港區只有海廢垃圾漂流。（記者劉禹慶攝）

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