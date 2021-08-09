為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    盧碧颱風尾輕掃 澎湖雨量瞬間爆表

    澎湖氣象站雷雨圖顯示，澎湖9日上午10時被雷雨區壟罩。（記者劉禹慶翻攝）

    澎湖氣象站雷雨圖顯示，澎湖9日上午10時被雷雨區壟罩。（記者劉禹慶翻攝）

    2021/08/09 18:00

    首次上稿 12:47
    更新時間 18:00

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕行徑類似韋恩颱風的盧碧，真的不容小覷！在中國繞了一圈又出來後，竟然神龍擺尾，為台澎帶來豪大雨。澎湖今日上午10-11時降雨量就達41毫米，達大雨標準，所幸並未釀災，澎湖3座地面水庫水量已達160餘萬噸，接近滿水位。

    前一波已造成澎湖順承門古蹟圍牆坍塌，澎湖縣政府文化局緊急派員前往進行圍籬，加蓋帆布棚，避免再度豪雨造成更大傷害，現等文資局委員抵澎會勘。滿潮加上大雨，北海遊客中心停車場變成游泳池，但卻未有任何警示標誌，引發村民抱怨；而後寮天堂路沙堆不堪大雨沖刷，出現坍塌，意外讓宗教祭祀的五營墓碑現身。

    根據澎湖氣象站觀測資料顯示，澎湖站10-11小時降雨量41毫米，達大雨標準。吉貝平均風速已達6級，陣風8級。澎湖地區已觀測到雷雨，雷雨區易有強陣風，外出及船隻航行請特別注意。還好雖然今日滿潮，但港區水位還在警戒線內，只是海廢漂流物在港口內四處飄散。

    另外，盧碧颱風為澎湖解渴了，原本乾涸的澎湖3座地面水庫，日前西南氣流過境，由30餘噸儲水增加為50噸。盧碧帶來的第一波雨量，讓水庫總儲水量達130餘萬噸水，今日又增加為160餘萬噸水。成功水庫接近滿水位、東衛水庫差70公分滿水位、興仁水庫儲水量達7成，徹底解除澎湖乾旱警報。

    國定古蹟順承門上波雨勢造成坍塌，緊急圍籬加裝帆布棚。（記者劉禹慶攝）

    國定古蹟順承門上波雨勢造成坍塌，緊急圍籬加裝帆布棚。（記者劉禹慶攝）

    還好大潮未與大雨造成共伴效應，港區只有海廢垃圾漂流。（記者劉禹慶攝）

    還好大潮未與大雨造成共伴效應，港區只有海廢垃圾漂流。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    六龜暴雨土石流衝民宅 國軍協助民眾災後家園重建
    2021/08/09 11:43

    六龜暴雨土石流衝民宅 國軍協助民眾災後家園重建
    盧碧撲日逾28萬人被要求避難 廣島6小時雨量175毫米
    2021/08/09 07:40

    盧碧撲日逾28萬人被要求避難 廣島6小時雨量175毫米

    歐美超夯母乳體質育兒法大公開
    莫拉克風災以來最大降雨 高雄今晚已完成95％恢復工作
    2021/08/08 23:25

    莫拉克風災以來最大降雨 高雄今晚已完成95％恢復工作
    空飛不行陸路搶進災區 陳其邁：儘速搶通溪底便橋
    2021/08/08 18:54

    空飛不行陸路搶進災區 陳其邁：儘速搶通溪底便橋

    全新皇家禮炮 威士忌王者聯袂推薦
    澎湖縣今日熱門
    澎湖疫苗涵蓋率達常住人口7成 楊曜爭取第2劑及早規劃
    2021/08/02 18:47

    澎湖疫苗涵蓋率達常住人口7成 楊曜爭取第2劑及早規劃

    西南氣流帶來降雨 澎湖地面水庫進水量卻有限
    2021/08/03 12:04

    西南氣流帶來降雨 澎湖地面水庫進水量卻有限

    捕捉澎湖海陸之美 縣府舉行攝影比賽祭獎金
    2021/08/03 12:24

    捕捉澎湖海陸之美 縣府舉行攝影比賽祭獎金

    熱帶低壓逼近台灣海峽 氣象局：中南部恐大雨、澎金馬防長浪
    2021/08/03 19:49

    熱帶低壓逼近台灣海峽 氣象局：中南部恐大雨、澎金馬防長浪

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播