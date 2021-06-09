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    澎湖零確診失守 各界防疫物資送暖

    澎湖零確診失守，旅外同鄉會等單位紛紛致贈防護物資。（澎湖縣政府提供）

    澎湖零確診失守，旅外同鄉會等單位紛紛致贈防護物資。（澎湖縣政府提供）

    2021/06/09 22:40

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖零確診失守！由於澎湖醫療量能不足，激發旅外同鄉會、愛鄉民眾、佛光山及中國國民黨等單位愛鄉情懷，紛紛捐贈防疫物資送暖，希望同島一命，協助澎湖度過此次疫情危機，縣長賴峰偉在疫情記者會特別向各單位致謝。

    率先捐贈澎湖物資的，是由議長劉陳昭玲日前轉贈佛光山防疫物資，其中包括防護衣10箱、共500件，防護面罩300個，縣府已配發醫護及防疫人員；台北市澎湖同鄉會理事長唐一弘、常務理事林福昌及前公仁醫院院長謝公仁之子謝祖鉉先生，又分別捐贈澎湖縣政府防護衣500件、拋棄式防護面罩1000個、核酸快速提取試劑500劑。

    另外，中國國民黨今由縣議會副議長陳雙全（國民黨中常委）與縣黨部主委許國政，代表黨中央捐贈快篩試劑1560劑給澎湖縣政府，由衛生局局長蕭靜蓉代表接受，期望能發揮拋磚引玉的效果充裕快篩量能，協助澎湖縣解決快篩進行的急迫所需。未來國民黨還購買40000護目鏡、110000防護面罩、12000防護衣及13000快篩劑，分配給藍營14縣市。

    縣長賴峰偉表示，政府力量有限，民間力量無窮，防疫第一線的醫護、警、消人員相當辛苦，感謝各界物資捐助，用行動表達對故鄉的愛，將善心傳揚至澎湖的每個角落，縣府感謝各界挹注防疫物資，加強澎湖醫療防護量能，嘉惠更多民眾。

    中國國民黨捐贈澎湖防疫物資，由衛生局長蕭靜蓉代表接受。（記者劉禹慶攝）

    中國國民黨捐贈澎湖防疫物資，由衛生局長蕭靜蓉代表接受。（記者劉禹慶攝）

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