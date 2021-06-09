澎湖快篩736人都呈陰性 規劃大型疫苗接種站

澎湖連日來機場快篩、馬公社區快篩站，檢驗結果都是陰性。（記者劉禹慶攝）

2021/06/09 17:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由於澎湖出現感染源不明家族感染案例，外界關心快篩站檢疫結果及疫苗分配數量，澎湖疫情指揮中心今日公布機場快篩站及馬公社區快篩站，快篩結果都是陰性；至於疫苗分配將有300劑莫德納疫苗及數量尚未確定的AZ疫苗。

零確診失守的澎湖縣，接連出現5起確診個案，其中家庭群聚感染的3至5個案，目前感染源仍未明，澎湖縣政府連日來在機場快篩站，為湖西鄉隘門村民、軍公教警派駐當地服務人員進行快篩，總計736人都是陰性反應，其中隘門空軍馬基隊都是陰性，對於捍衛台灣西疆空域的天駒部隊而言，更是保存國防重要力量。

至於各界關心的澎湖分配疫苗情形，先前發送抵澎的3400劑疫苗，已經施打3227劑，施打率達九成五，中央政府採購的15萬劑莫德納疫苗，澎湖分配300劑，依照中央政府規定，由第一類醫事人員先打，目前確定有75人先打，剩下的疫苗分配，則與議會及立委楊曜商量施打順序；而日本贈送台灣的124萬AZ疫苗，經立委楊曜與府會雙首長縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲積極爭取，中央已確定優先分配給三離島縣市。

針對疫苗接種人力及規劃，澎湖縣政府發言人陳其育表示，目前三總澎湖分院、部立澎湖醫院及11間衛生所皆有提供接種服務，將陸續開放3至7間合約診所加入行列，未來只要疫苗量充足，縣府將立即啟動大型及村里疫苗接種站，加快接種速度。

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澎湖疫情指揮中心指出，疫苗到貨量若足夠，將開放大型接種站。（三總澎湖分院提供）

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