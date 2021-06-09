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    首頁　>　澎湖縣

    疫苗公關針掀波 馬公市代表蘇育德遭約談

    蘇育德被警方約談到案說明，刻意留下照片到此一遊。（圖由蘇育德提供）

    蘇育德被警方約談到案說明，刻意留下照片到此一遊。（圖由蘇育德提供）

    2021/06/09 13:25

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖疫苗之亂愈演愈烈！繼「公關針」、「特權說」，甚至縣長同住家人都已注射疫苗傳言不斷，澎湖縣政府發言人陳其育除一一出面澄清外，更傳出馬公市代表蘇育德遭刑警大隊約談到案說明，前縣政顧問郁國麟痛批重回白色恐怖。

    蘇育德日前在臉書PO文，吐露基層診所醫護人員心聲，指稱5月中送件，到6月3日都還沒打到疫苗，質疑縣府囤積1千多劑要幹嘛？是要留給哪些口袋名單？

    因此衍生出「公關針」、「特權插隊」的說法。陳其育出面澄清絕無公關針，並反控該診所虛報人數，8人符合資格，卻報24人名單。

    澎湖縣政府警察局刑警大隊依照衛生局公文，昨日請蘇育德到案說明，蘇育德認為民意代表接獲陳情案件，原本就能公開提出質疑，因此全文都用疑問句，對於澎湖縣政府企圖透過法律手段，達到讓人民閉嘴的目標感到相當無奈；前縣政顧問郁國麟也聲援蘇育德，認為縣府此舉是搞白色恐怖，同時認為縣府雙標，掀起澎湖網路獵巫恐慌的是老高國師，為何都沒收到約談通知書？

    針對蘇育德及外界反彈，澎湖縣政府警察局表示，警方無特定立場，一切都依法辦理，但最後是否違法？則由審理的地檢署及法院認定；澎湖縣政府發言人陳其育表示，全部交由司法機關審理，澎湖縣政府只是希望疫情期間少些口水，全力防疫，不要讓謠言打擊辛苦防疫的縣府團隊人員士氣。

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    馬公市代表蘇育德臉書貼文，引發公關針及特權說論戰？（記者劉禹慶翻攝）

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