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    海洋資源枯竭之際 箱網海釣趁勢崛起

    磯釣女神華苔珊抵澎嘗試箱網海釣，釣獲黃金鯧大物。（記者劉禹慶攝）

    磯釣女神華苔珊抵澎嘗試箱網海釣，釣獲黃金鯧大物。（記者劉禹慶攝）

    2021/04/04 11:49

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全球溫室效應，海洋資源日益枯竭！箱網養殖成為未來食物主要來源，而箱網旁豐富的飼料源，也自成一生態圈，近年來發展箱網海釣已成為趨勢，連「磯釣女神」華苔珊也因疫情無法出國，特地抵澎享受箱網海釣的樂趣。

    時序進入春分後，台灣西部海域之等溫線逐漸往北移動，許多魚類也隨著海水溫度上升由菲律賓海域出發往北索餌洄游；一部份魚兒沿著黑潮主流北上，另外則沿著支流進入澎湖周邊海域，並來到海上箱網養殖區旁索餌進食。另外箱網中漏網之魚，也會徘徊在箱網旁索食，黃金鯧也是其中一種魚種。

    華苔珊表示，每年清明前後黃金鯧成魚體型可達到2至3公斤，此時的魚兒頭好壯壯、力大無窮，吸引許多熱中釣魚的人前來澎湖箱網旁試探釣場。黃金鯧剛開始索餌比較謹慎小心，會先輕輕的咬餌一至二下，接下來釣客需拿準時機、揚竿收線一氣呵成，將魚鉤緊緊勾在魚兒嘴部，此時的魚兒會奮力的向箱網底部往外掙脫，過程中的搏魚技巧十分有趣。

    黃金鯧肉質細緻、油脂多且肥美，與白鯧魚十分相似，深獲許多饕客愛戴；現釣的黃金鯧不論清蒸、煮湯或乾煎皆有一番風味，魚肉的鮮香還沒放進口中便已撲鼻而來，釣客們可以將到手的戰利品直接拿到海產店請店家代為料理，此時正是最肥美的時節，是大塊朵頤黃金鯧的最佳時機，不但能夠享受一魚多吃，還能夠滿足饕客多變的味蕾。

    養殖箱網旁魚群聚集，近年來發展成為箱網海釣商機。（記者劉禹慶攝）

    養殖箱網旁魚群聚集，近年來發展成為箱網海釣商機。（記者劉禹慶攝）

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