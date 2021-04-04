為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    一縣兩制？ 三石壁攀爬玄武岩無法可管

    三石壁玄武岩為私人土地，一旦出事後果自負。（民眾提供）

    三石壁玄武岩為私人土地，一旦出事後果自負。（民眾提供）

    2021/04/04 11:23

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖觀光旺季剛揭開序幕，就傳出亂象！位於西嶼秘境三石壁玄武岩，傳出遊客攀爬玄武岩，由於三石壁未列管為玄武岩保留區及自然紀念物，因此無法可管。相對於西嶼大菓葉玄武岩柱，已依法完成公告，有法律規範。

    澎湖群島主要由玄武岩構成，據地質學者研究，係玄武岩熔岩多次經過地底裂隙湧出地表冷卻而成，目前已知最古老的玄武岩在望安島的天台山，熔岩約在1800萬年前開始流出，800多萬年前，最後一次於東嶼坪湧出，澎湖的火山活動就全面停止迄今。2009年西嶼三石壁秘境出現，由於地點較為隱密，加上多為小徑進出，較不為觀光客所知。

    由於三石壁為私人土地，也是當年挖取砂石遺留下來的景觀，岩體經過百萬年演變，突然接觸到空氣，會出現風化崩落情況，加上當地無權責管理單位，一旦出事後果不堪設想！今年觀光旺季剛開始，就傳出遊客在三石壁穿梭拍照，被澎湖民眾戲稱為「台灣猴子」，雖然是玩笑話，但潛在的危險性值得注意！

    澎湖縣政府農漁局表示，三石壁非列管玄武岩保留區或自然紀念物，因此不適用於文資法。旅遊主管的澎管處則表示，目前只有大菓葉玄武岩及雞善嶼等玄武岩保留區不可以攀爬，其他没有公告，三石壁為私人土地，所以目前只能勸說無法可管，但遊客千萬不要掉以輕心，經年累月風化下，玄武岩體相當脆弱，自身安全須注意！

    遊客攀爬三石壁玄武岩，卻一縣兩制無法可管？（民眾提供）

    遊客攀爬三石壁玄武岩，卻一縣兩制無法可管？（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    澎湖展開精密地景監測 桶盤嶼率先試辦
    2020/12/01 13:43

    澎湖展開精密地景監測 桶盤嶼率先試辦
    去澎湖玩爬玄武岩！ 網紅道歉了
    2020/07/24 20:57

    去澎湖玩爬玄武岩！ 網紅道歉了
    遊客攀爬三石壁玄武岩 私人土地無法可管
    2020/07/24 19:38

    遊客攀爬三石壁玄武岩 私人土地無法可管
    澎湖東海新興觀光景點 鳥嶼成為中繼補給站
    2020/05/11 09:55

    澎湖東海新興觀光景點 鳥嶼成為中繼補給站
    澎湖旅遊新玩法 尋找玄武岩動物園奇珍異獸
    2019/07/18 13:11

    澎湖旅遊新玩法 尋找玄武岩動物園奇珍異獸
    澎湖西嶼玄武岩景區步道 破壞景觀
    2019/01/19 06:00

    澎湖西嶼玄武岩景區步道 破壞景觀
    貨櫃「亂入」大菓葉玄武岩… 澎管處強移 地主怒提告
    2018/12/28 18:30

    貨櫃「亂入」大菓葉玄武岩… 澎管處強移 地主怒提告
    澎湖縣今日熱門
    澎湖白沙後寮生命紀念館 今啟用就傳多人摔傷
    2021/03/28 19:10

    澎湖白沙後寮生命紀念館 今啟用就傳多人摔傷

    澎湖公托主任涉掌摑2歲童 社會處介入調查
    2021/03/28 20:32

    澎湖公托主任涉掌摑2歲童 社會處介入調查

    高雄》加工出口區 同步更名科技產業園區
    2021/03/29 05:30

    高雄》加工出口區 同步更名科技產業園區

    澎湖》幼兒吐飯 公托主任摑掌辭職
    2021/03/29 05:30

    澎湖》幼兒吐飯 公托主任摑掌辭職

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播