一縣兩制？ 三石壁攀爬玄武岩無法可管

三石壁玄武岩為私人土地，一旦出事後果自負。（民眾提供）

2021/04/04 11:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖觀光旺季剛揭開序幕，就傳出亂象！位於西嶼秘境三石壁玄武岩，傳出遊客攀爬玄武岩，由於三石壁未列管為玄武岩保留區及自然紀念物，因此無法可管。相對於西嶼大菓葉玄武岩柱，已依法完成公告，有法律規範。

澎湖群島主要由玄武岩構成，據地質學者研究，係玄武岩熔岩多次經過地底裂隙湧出地表冷卻而成，目前已知最古老的玄武岩在望安島的天台山，熔岩約在1800萬年前開始流出，800多萬年前，最後一次於東嶼坪湧出，澎湖的火山活動就全面停止迄今。2009年西嶼三石壁秘境出現，由於地點較為隱密，加上多為小徑進出，較不為觀光客所知。

由於三石壁為私人土地，也是當年挖取砂石遺留下來的景觀，岩體經過百萬年演變，突然接觸到空氣，會出現風化崩落情況，加上當地無權責管理單位，一旦出事後果不堪設想！今年觀光旺季剛開始，就傳出遊客在三石壁穿梭拍照，被澎湖民眾戲稱為「台灣猴子」，雖然是玩笑話，但潛在的危險性值得注意！

澎湖縣政府農漁局表示，三石壁非列管玄武岩保留區或自然紀念物，因此不適用於文資法。旅遊主管的澎管處則表示，目前只有大菓葉玄武岩及雞善嶼等玄武岩保留區不可以攀爬，其他没有公告，三石壁為私人土地，所以目前只能勸說無法可管，但遊客千萬不要掉以輕心，經年累月風化下，玄武岩體相當脆弱，自身安全須注意！

遊客攀爬三石壁玄武岩，卻一縣兩制無法可管？（民眾提供）

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