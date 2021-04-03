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    首頁　>　澎湖縣

    澎湖台灣好行公車違規斜坡上下客 民眾擔心發生意外

    台灣好行公車被民眾直擊，未依規定在停車場放下乘客，就近在景點區讓乘客下車。（民眾提供）

    台灣好行公車被民眾直擊，未依規定在停車場放下乘客，就近在景點區讓乘客下車。（民眾提供）

    2021/04/03 18:04

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台鐵太魯閣號花蓮意外，讓多個家庭因而天倫夢碎，主因就是工程車停在斜坡不當，才會滑落邊坡造成重大傷亡；前車之鑒尚不遠之際，澎湖觀光景點著名大菓葉玄武岩柱，也發生台灣好行公車司機直接停放景點旁邊坡上下客。

    民眾在臉書貼文指出，澎湖縣政府公共車船管理處的台灣好行公車，載乘觀光客穿梭各景點，著名的西嶼大菓葉玄武岩柱也列名其中，但民眾卻發現公車就近在景點停車，讓遊客上下車，未依規定進入停車場內停放，更要命的是當地為斜坡地形，若上方車輛無法及時煞車，恐將釀成意外傷亡。

    對於司機的「貼心」，民眾表示真的不錯，給一個讚，但是往往會帶來意想不到的災害，意外的發生都是人為因素造成的，公共安全是政府一直在強調、追求的，縣政府、車管處官員真不知道怎麼教育司機的，帶頭違規停在路口，讓遊客上下車，停車場還有台灣好行公車專用的停車格，放著不用，若意外發生，造成傷害，是誰要來承擔，是縣長還是車管處處長？

    針對民眾反映，車管處長賴淨明表示，這是台灣好行觀光巴士駕駛，當時因見車上老人和小孩甚多，又天氣非常炎熱，且下車地點當時沒有其他車輛，就在景點旁讓乘客下車後再駛向停車地點。這個行為是錯誤的，已經告知所有駕駛，非停車地點無論如何都不能違反規定停車讓乘客下車，車管處將調閱監視器如違反規定，查證屬實依照工作規則懲處。

    台灣好行公車有專屬停車位，不該違反規定讓客人在景點就近下車。（民眾提供）

    台灣好行公車有專屬停車位，不該違反規定讓客人在景點就近下車。（民眾提供）

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