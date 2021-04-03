澎湖石雕開基祖許強照 返鄉展覽陶藝雕塑展

許強照為澎湖縣大家長縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲解說創作理念。（記者劉禹慶攝）

2021/04/03 12:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖石雕人才滿天下，除了唾手可得的自然寶庫恩賜原料外，幕後最主要的推手就是舊救濟院珊瑚雕技藝班，孕育出現在活躍於澎湖藝壇陳世文、呂定寶、歐鴻鳴等名家，當年執教的老師許強照，今日返鄉舉辦陶藝雕塑展。

1948年出生於澎湖縣的許強照老師，投入陶藝創作是受到父親影響，由於父親許通從事廟宇興建與修繕工程，小時候常與父親外出工作，耳濡目染之下對於廟宇屋頂形式建築及作法非常熟悉，許強照老師國中階段時常騎著腳踏車，四處尋找能用於捏塑的黏土，捏出人物的泥偶像並奠下雕塑基礎創作。

由於年輕時從事廟宇的工作經驗，在澎湖縣的廟宇中還保留許強照老師他與父親的作品，許老師在退伍後投入陶藝雕塑自由創作，並曾任澎湖仁愛之家藝品雕刻指導老師，獨特「手工」陶藝創作內容廣泛，擅長雕塑出生活中的人物，呈現在雕塑作品中，栩栩如生的自然生動，每件創作都是一段生命歷程，代表對生命的熱愛與期待，佛像人物雕塑手法惟妙惟肖，令人驚艷。

許強照希望透過展覽，將在外打拼的遊子，思念家鄉的心，將成就回歸故里是種感謝，藉此次回鄉的展覽將展示人生創作陶藝生命的光與熱，延續燃燒創作的熱情與動力。澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等貴賓都前往參觀，對於許強照以澎湖土創作陶塑，融入故鄉情感的心都相當佩服，議長劉陳昭玲希望澎湖縣政府文化局，為許強照尋找工作室開班授徒，讓技藝傳承給故鄉子弟。

許強照將故鄉澎湖土，融入陶藝創作素材中。（記者劉禹慶攝）

許強照的陶燒作品，與成長的記憶息息相關。（記者劉禹慶攝）

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