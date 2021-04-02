「農嶼海雜市集。小島作鹹水祭」 洪根深美術館開幕

澎湖希望鼓勵青年族群返鄉創業，政治人物都熱情參與。（記者劉禹慶攝）

2021/04/02 19:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今日澎湖縣政府農漁局在洪根深美術館前廣場舉辦「農嶼海雜市集。小島作鹹水祭」活動，澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議會議長劉陳昭玲共同出席開幕，感謝農委會水土保持局關注澎湖農漁業，讓澎湖農漁產業發揚光大。

賴峰偉表示，縣府推廣澎湖農漁產品，特別與「鹹鹹市集」合作，增加能見度，攤位裡也有許多年輕人投入農漁產業，將創意運用在農漁手作小物，他鼓勵鄉親支持青年創意，以行動力挺在地農漁產品。劉陳昭玲表示，澎湖農漁品有許多高經濟價值產品，在台灣遠近馳名，希望農委會水土保持局能多支持澎湖農漁業，協助青年返鄉創業，發揚農漁品牌。

今日在洪根深美術館前廣場（天后宮旁）舉辦「農嶼海雜市集。小島作鹹水祭」活動，作為地方產業發展主題，結合澎湖縣內農漁青年團體及社區發展協會，向鄉親展現澎湖農漁發展年輕族群的旺盛力及社區欣欣向榮的生產力。

農漁局表示，活動以市集、互動式體驗、表演活動三大項，除澎青組織、在地業者及社區進行推廣行銷外，現場也提供手作微型工作坊體驗、食魚體驗宣導、社區無形文化資產體驗及耆老敘說等，讓鄉親更瞭解澎湖農漁青年關注產業面向。市集活動共計有海鳥愛吃、包山包海、大智可樂餅、鹹水號、經絡藏寶圖、Li飾、Chien、拐瓜劣棗、海的時候、O2Lab海漂實驗室、島編有潮事、湖東社區及年年有鰆等25組青年及社區發展協會熱烈參與。

澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲以父母官身分，鼓勵青年學子返鄉創業。（記者劉禹慶攝）

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