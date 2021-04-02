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    清明連假澎湖海空運暢通 揭開觀光旺季序幕

    清明連續假期，讓澎湖機場再現人潮。（記者劉禹慶攝）

    清明連續假期，讓澎湖機場再現人潮。（記者劉禹慶攝）

    2021/04/02 20:34

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕清明連續假期一向比春節假期，更多返鄉人潮，澎湖機場1日晚間就湧入返鄉及觀光人潮，今日也是滿載情況，澎湖縣政府還在高雄、台中及台北機場設立候補櫃台，服務返鄉補位民眾，布袋至馬公的藍色公路也開始起跑。

    今年初受到疫情影響，春節假期未出現大批返鄉人潮，反而是清明節開始的連續假期，自1日下午起就出現班班客滿的情況；根據交通部民航局馬公航空站統計，1日到站65航次，載客6623人，載客率99%；離站亦為65航次，載客4924人，載客率74%；到離站計11547人次，顯示澎湖觀光旺季已展開。

    1日台澎空中航線運量提供台北往澎湖共26班，提供3612座位數；高雄往澎湖共20班，提供1628座位數；台中往澎湖共14班，提供980座位數；台南往澎湖共5班，提供350座位數；嘉義往澎湖共1班，提供70座位數；七美往澎湖共1班，提供19座位數，合計67班。其中中型機有18班，分別為A321機型10航班，A320機型8航班，總座位數為6659座位數，離場亦同。

    另外探索夢號今日也由基隆港，載運1185位旅客抵澎，展開一日跳島遊程；至於久違的布袋至馬公及龍門港的藍色公路，也正式展開載客行程，澎湖觀光今年提前爆棚，各飯店及旅宿都供不應求，比去年國旅爆棚更為提早，因此預估今年觀光會比去年表現更為亮眼。

    澎湖機場湧入返鄉掃墓及觀光客人潮，讓周遭交通更為壅塞。（記者劉禹慶攝）

    澎湖機場湧入返鄉掃墓及觀光客人潮，讓周遭交通更為壅塞。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府在台中、高雄及台北機場，設立候補機場服務櫃台。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府在台中、高雄及台北機場，設立候補機場服務櫃台。（澎湖縣政府提供）

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