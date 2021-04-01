澎湖花火體驗館再創新 沉浸式互動飄咖啡香

花火體驗館再度創新內容，提供遊客更新穎的內容享受。（記者劉禹慶攝）

2021/04/01 19:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年首創澎湖花火體驗館，廣受各界歡迎，今年再度創新，即日起至6月30日展出為期3個月精彩花火互動體驗，展覽時間為每日上午9時至晚間20時，中午時段不休息，並首創結合行動咖啡車打造微型展覽空間。

澎湖縣政府旅遊處表示，館內特別規劃結合無人機沉浸式互動花火體驗區，將花火影像透過投影機投射至大型屏幕與人體感官互動，單次可容納4人一起放煙火看無人機，館內也打造科技互動新體驗，以揮灑感應LED燈牆創作專屬浪漫的花火與合影，以及戶外庭院設置裝置藝術拍照區。

此外，館內也將展售澎湖獨特文創商品及創意咖啡，讓民眾近距離欣賞璀璨花火的美麗綻放外，同意感受咖啡香氣帶來的味蕾盛宴。花火體驗館目前規劃開放一般遊客自由參觀和團體預約兩種制度，一般遊客可自由在開館時間內前往參觀，不需提前預約，但為維護展覽品質，館內同時限制20人入館，團體預約則開放15人以上20人以下團體提前以傳真方式進行預約。

開放預約時段為開館日每日上午9:00、9:30、14:30、16:30、17:00等5個時段，請申請團體填具申請表傳真至澎湖縣政府旅遊處06-9264710並來電確認，考量館內秩序維護，花火體驗館原則不接受現場預約，另館內因設有多項高科技設備，澎湖縣政府也呼籲民眾務必保持公德心，勿刻意破壞展覽設備。

利用澎湖傳統玄武岩意象，結合花火節自行摸索。（記者劉禹慶攝）

花火體驗館設立行動咖啡車，提供藝文空間享受。（記者劉禹慶攝）

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