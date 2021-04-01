不是愚人節玩笑！搶繳交魚貨單 澎湖民眾漏夜排隊餓昏送醫

排隊現場傳出民眾體力不支倒地，緊急呼叫救護車前往救援。（民眾提供）

2021/04/01 09:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕這不是愚人節玩笑！澎湖區漁會今日展開魚貨單繳交作業，由於餐廳開單有金額限制，因此先排先贏，凌晨3時就有民眾前往排隊或帶小板凳、物品卡位，上午6時35分還傳出一名57歲男子身體不適，緊急通報消防局送醫。

四面環海的澎湖群島，漁業為主要經濟命脈，政府為照顧漁民，漁保除了納入出海作業的漁船人力外，潮間帶撿拾螺貝的民眾，也只要出示魚貨單就能申請漁保，但昔日曾發生餐廳魚貨單濫發情況，因此近年來改為大型餐廳180萬、小型餐廳90萬額度，讓魚貨單成為市面上搶手貨。

由於魚貨單有額度限制，因此先搶先贏，造成今日凌晨3時多就有民眾前往澎湖區漁會排隊，還有不少人用小板凳及私人物品進行卡位戰，上午6時35分一名現場排隊的57歲吳姓男子，因四肢無力身體發軟倒地，緊急由鄰近民眾報請救護車前往救護，所幸並無大礙；上午8時澎湖區漁會準時開門作業，每次限5人入內登記，現場初步預估今日一天就有700人前往繳交魚貨單。

根據了解，漁保與勞保都是繳交相同費用，享有同樣權利，但政府為照顧漁民有補貼政策，保費較為便宜，因此民眾趨之若鶩，造成投保人數年年增加，排隊盛況一年比一年大，澎湖區漁會也相當無奈，現場排隊是最公平公正的方式，由於發生民眾透早排隊，疑因未進食早餐體力不支倒地事件，澎湖區漁會將派員前往慰問，並研議明年改善排隊方式，避免再度勞師動眾。

澎湖區漁會繳交魚貨單，一早就有各種私人物品現場卡位。（民眾提供）

澎湖區漁會開門收單後，門外還是被人群包圍。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法