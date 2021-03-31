疫情重創又開放移工轉職 澎湖漁船面臨人力短缺問題

受疫情影響外籍勞工可轉換職務，澎湖漁船面臨缺工窘境。（澎湖縣政府社會處提供）

2021/03/31 13:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全球疫情持續延燒，各國仍實施邊境管制政策，導致移工來源受到限制，現又開放移轉政策，澎湖縣近海發展協會理事長王淳永表示，漁船面臨無工可用的窘境；立委楊曜接獲漁民反應後，立即邀集勞動部進行討論，制定因應對策。

王淳永表示，由於疫情影響，移工來源受阻，現行政策准許漁工轉看護，或轉場工職務，導致漁工轉業多；澎湖漁船受限於勞工力不足，只好併船作業，或由台灣號召退休親友返鄉幫忙，已嚴重影響澎湖漁船作業，讓原本就不景氣的澎湖漁業，更是雪上加霜，因此疾呼各界伸出援手，能修法協助漁民。

針對澎湖漁船的窘境，主管的澎湖縣政府社會處表示，澎湖現有外籍漁工、看護及場工3000餘人，現行法令准許外籍勞工可以相互轉換職務，由於漁船工作比較辛苦，有時還要與海搏浪，因此由外籍漁工轉出其他職務較多，但轉入者少，所以才會出現漁船缺工的情況，同時因疫情仍持續燃燒，新血無法注入之際，恐怕漁船缺工情況短期內無法解決。

立委楊曜也接獲漁民陳情反應，疫情期間外籍漁工來台已困難重重，而漁工到澎工作後，不當轉換至台灣的狀況屢見不鮮，因此召集勞動部勞動力發展署前來開會，要求請勞發署研議，在疫情期間，遏止外籍移工不當轉換的因應對策！希望在短期內協助解決澎湖漁船缺工問題，照顧漁民生計。

由於全球疫情持續燃燒，移工來源受阻導致缺工。（澎湖縣政府社會處提供）

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