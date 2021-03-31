揭開西嶼軍事堡壘神秘面紗 東臺園區成立解說服務站

澎湖縣政府文化局轄管的銅牆鐵壁，預定花火節前夕開幕，初期採預約制。（記者劉禹慶攝）

2021/03/31 12:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖因位居海峽要衢，自古就是兵家必爭之地，因此孕育許多軍事遺跡及設施，自台灣解嚴之後，以往神秘的軍事堡壘紛紛揭開神秘面紗，成為觀光重要資源；澎湖國家風景區管理處志工隊成立「西嶼東臺軍事史蹟園區解說服務站」。

「西嶼東臺軍事史蹟園區」解說服務站位於東昌營區內，於即日起至10月31日止共7個月，每週5天（週三、四、五、六、日）上午10點至下午4點，由志工2人一組進駐，服務內容有旅遊諮詢、資源介紹、導覽解說、環境維護、活動行銷及安全宣導等事項，因應近年來興起的深度人文旅遊風潮，帶動澎湖另類觀光型態之旅。

另外，志工不定時帶領做園區引導解說服務，路線包含有東堡壘及西堡壘等2處（國軍稱為虎賁部隊及東昌營區），將會解說日治時期所建砲台基地、地下坑道、堡壘及戰地營舍等各種設施等，具有深度歷史及人文解說與觀光資源。而鄰近的澎湖縣政府文化局管理的銅牆鐵壁及清涼彈藥庫，也將在花火節開幕前夕正式對外開幕迎賓，但初期採取預約制。

澎管處表示，「西嶼東臺軍事史蹟園區」是澎湖最具戰地史蹟的代表景點，將「歷史建築之保存價值」轉換為「觀光遊憩化之再利用價值」，未來並將串聯五孔頂步道、王屋營區，及文化局即將開放參觀之清涼彈藥庫及銅牆鐵壁等軍事旅遊亮點共同行銷，期產生整體加乘價值，共創澎湖旅遊環境之永續發展。

澎管處成立東臺軍事史蹟園區解說服務站，由志工領軍解說。（記者劉禹慶攝）

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