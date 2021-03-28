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    首頁　>　澎湖縣

    澎湖公托主任涉掌摑2歲童 社會處介入調查

    爆料者在靠北幼稚園，貼上幼兒臉部紅腫照片，指稱是白沙公共托育園主任所為。（出自靠北幼稚園）

    爆料者在靠北幼稚園，貼上幼兒臉部紅腫照片，指稱是白沙公共托育園主任所為。（出自靠北幼稚園）

    2021/03/28 20:32

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕網路靠北幼稚園今日爆料，指稱位在白沙港子的白沙公共托育家園，19日傳出陳姓主任掌摑2歲幼童，被其他老師告知家長。事件爆發後，澎湖縣政府社會處已主動介入調查，陳姓主任也自請辭職以示負責，但老師表示並非單一事件。

    白沙公共托育家園是澎湖縣政府社會處辦理的幼兒園，招收2歲以下幼兒，委外由澎湖教保人員協會辦理，執行長為澎湖某知名幼兒園老闆，並由執行長聘任陳姓主任。這一托育家園設在已經廢校的港子國小校園內，目前有9名幼兒。

    根據了解，19日中午用餐時間，陳姓主任餵一名幼兒吃飯，因為小朋友速度很慢，吃一口後，常把飯含在嘴裡，主任就先拉拉他的耳朶，要孩子把飯吞下去。但小朋友受到驚嚇後，突然吐出含在嘴裡的食物。陳姓主任順手打了這個小朋友左臉頰一個巴掌。由於聲響很大，在廚房內的老師都跑出來看。

    雖然事發之後，陳姓主任在執行長陪同下，前往幼童家中，向家長道歉，並已主動提請辭去主任職，以示負責。澎湖縣政府社會處在事發後，立即成立專案派員調查；社會處長陳寶緞說，目前，社會處人員正在訪查家長、托育家園工作人員，待整理相關資料後，會請專家學者召開專案會議，決定如何處置這一事件。

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