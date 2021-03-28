澎湖白沙後寮生命紀念館 今啟用就傳多人摔傷

白沙後寮生命紀念館甫風光開幕，就屢傳掃墓民眾摔傷。（記者劉禹慶攝）

2021/03/28 19:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣白沙鄉後寮生命紀念館今日甫風光開幕的，縣長賴峰偉及澎湖議會議長劉陳昭玲前往揭幕。但卻傳出多名長者前往祭拜先人時，因樓梯標示不明，出現高低落差，導致摔傷，引發民怨；白沙鄉公所允諾將進行改善。

1995年啟用的白沙鄉納骨塔，是澎湖第1處納骨堂，因館體老舊、牆壁土石剝落，鋼筋裸露，安全勘憂，2015年提出重建計畫、2018年動土。原建置總經費為1億2000萬元，2019年賴峰偉及劉陳昭玲同意加碼1000萬元將必要的圍籬RC基座、屋頂PU防水、室內天花板、景觀工程等等設施補齊。

新建後寮生命紀念館為3層樓建築，總樓地板面積2177.7平方公尺，可提供1萬1044個納骨櫃，並接收原後寮舊有納骨堂已存放的塔位，尚餘3093個櫃位，同時預留二樓部分剩餘空間，做日後擴充5000個櫃位空間。但今日甫風光啟用，就傳出部分前往慎終追遠的長者不慎踩空摔傷意外，雖然鄉公所劃上黃線區隔，但未達到明顯效果，讓掃墓民眾相當不滿。

針對民怨爆發，白沙鄉公所表示，多次接獲民眾反映，樓梯設計規畫不良，已由民政課及工務課進行連絡廠商，未來將採護欄或斜倒設計替代現有樓梯；但緊接而來是掃墓季節，預期會有更多人潮湧入，因此鄉公所將派員前往現場宣導注意，並引領掃墓人潮，避免再有摔傷意外發生。

白沙後寮生命紀念館，提供一萬多個塔位。（記者劉禹慶攝）

雖然高低落差有用黃線標示，但仍有長者不慎踩空摔傷。（民眾提供）

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