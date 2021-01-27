擱淺西吉貨輪殘油污染 抽油船馬公商港待命馳援

攔油索等相關防油污裝備，澎湖海巡隊提前運往東吉島應急。（圖由澎湖海巡隊提供）

2021/01/27 14:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕菲律賓籍貨船「HM FOUNDATION」1月18日擱淺在澎湖縣西吉嶼北方岸際，船上無船員且船東不明，海洋國家公園管理處運入防污資材及佈設攔油索及吸油棉索，但攔油索常遭海浪破壞，「益霖3號」拖船、「陸海2號」平台船已進入馬公港待命前往抽油。

航港局表示，「HMFOUNDATION」貨船經由海事公證人上船鑑定，殘油量約為120噸，為避免對海洋生態帶來殘害，航港局已召開2次緊急應變會議，邀集海洋國家公園管理處、澎湖縣政府環境保護局、海洋保育署、海巡署等單位，完成殘油抽除計畫審查，並指示抽油業者立即動員船機設備前往擱淺地點進行抽油作業。

雖然事發後海洋國家公園管理處，緊急在現場佈設攔油索200米，但受到東北季風強烈影響，所佈設攔油索有部分斷裂，造成部分油花外洩，民眾擔心有殘油污染海域疑慮。海管處目前緊急向海保署及澎湖縣環保局調集防污資材攔油索數百米及吸油棉索1千多米暫置東吉嶼備用，隨時可於海況良好時，前往加強攔油索及吸油棉索佈設及處理周圍飄出海面之油污。

另外海巡署人員持續監控船舶狀況，如有異狀立即通報處理，航港局要求抽油業者迅速動作，今日「益霖3號」拖船、「陸海2號」平台船已進入馬公港待命，只海象允許下立即前往展開抽油及防污作業，預計週六展開行動，期望該船早日完成殘油抽除，避免造成該區域海洋環境污染。

專業抽油的拖船與平台船，已進入馬公商港待命，視天候狀況前往抽油。（記者劉禹慶攝）

菲律賓籍貨輪坐礁在西吉嶼，船上儲油成為污染海洋最大隱憂。（圖由澎湖海巡隊提供）

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