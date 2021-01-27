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    首頁　>　澎湖縣

    疫情嚴峻阻不斷人心溫暖 澎湖府會雙首長寒冬送暖添溫馨

    澎湖縣議長劉陳昭玲每年春節前夕，都會致贈蛋糕給衛生福利部澎湖老人之家院民享用。（莊華州提供）

    澎湖縣議長劉陳昭玲每年春節前夕，都會致贈蛋糕給衛生福利部澎湖老人之家院民享用。（莊華州提供）

    2021/01/27 11:51

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年疫情局勢愈趨嚴峻，讓全台灣的人心都因而糾葛不已，但澎湖府會雙首長寒冬送暖，分別致贈資深長者春節敬老平安年金及衛生福利部澎湖老人之家蛋糕，在低溫及人心低迷之際，帶來小確幸，更有振奮人心的效果。

    農曆春節將屆，澎湖縣政府26日開始發放5000元春節敬老平安禮金，並由澎湖縣大家長長賴峰偉前往百歲人瑞余劉拺、邵長鴻及84歲黃國佐家中致贈春節敬老平安禮金，並至樂朋家園致贈加菜金，慰勉平日辛勞的師生，恭賀新年快樂。

    社會處表示，為落實老人福利，並表達縣府及縣議會對長者的關懷，縣府編列敬老禮金預算在議長及全體議員大力支持下順利通過，凡於109年12月31日前設籍澎湖滿3年的65歲以上長者（年齡計算以足歲為準），每人致贈新臺幣5000元，總計1萬7527位長者符合資格。

    另外一向照顧弱勢族群及孤老不遺餘力的議長劉陳昭玲，每年農曆年前都會親自前往衛生福利部澎湖老人之家，致贈院民蛋糕當做點心，並與院民話話家常及生活所需，今年考量疫情及感染管控因素，無法親自前來，因此請專人致贈老人之家家院民50盒蛋糕，讓長者們快樂大啖蛋糕美食，感受年節歡樂氣氛，老人之家主任莊華州代表院民感謝議長，在百忙之中記得澎老，不忘關懷院民。

    疫情嚴峻之際，澎湖縣政府發放春節敬老年金帶來小確幸。（澎湖縣政府提供）

    疫情嚴峻之際，澎湖縣政府發放春節敬老年金帶來小確幸。（澎湖縣政府提供）

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