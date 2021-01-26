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    防疫再升級 澎湖多項春節及元宵活動取消

    澎湖新春城隍廟市集，因防疫需求宣布取消。（澎湖縣政府提供）

    澎湖新春城隍廟市集，因防疫需求宣布取消。（澎湖縣政府提供）

    2021/01/26 18:48

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對台灣疫情升高，中央疫情指揮中心建議2月20日前大型活動停辦，澎湖繼宣布取消新春團拜、大年初一春節聯歡活動、娘家宴、澎管處元宵嘉年會後，今年馬公市城隍廟春節市集停辦、陳雙全服務處成立、外垵元宵燈會等都停辦。

    每年春節期間馬公城隍廟市集，是澎湖每年春節最熱鬧的地方，人潮聚集擁擠，難以保持社交距離，為避免群聚效應，以防疫優先取消城隍廟市集；另外根據民政處調查，澎湖縣26間宮廟取消春節或元宵節活動，元宵武轎踩街也延期暫緩。

    另外有意投入下屆藍營澎湖縣長初選的副議長陳雙全澎湖服務處，因受疫情升溫影響，原訂於元月30日在馬公市中華路舉行服務處成立大會暨揭牌儀式，經與服務團隊討論後，做出暫緩辦理之決議，也強烈籲請澎湖各界取消或延後舉辦大型活動，守護全體縣民安全及健康。此外，也待疫情較為明朗後，再行討論服務處成立大會舉辦的時間與方式。

    同時澎湖縣政府旅遊處辦理的「外垵漁火讚元宵」，自2020年辦理首屆，獲得良好迴響，3天活動吸引近2萬人前往外垵參與，今年原訂於農曆元宵時節，以七彩福龜搭配水舞燈光和投影秀打造奇幻元宵盛會，期望再創高峰，但時值國內疫情逐漸擴散，縣府秉持防疫優先並維護民眾健康安全為首要條件，跟進宣佈暫停辦理，若疫情減緩，活動就會在4月份配合縣政府的花火節辦理。

    有意角逐藍營澎湖縣長初選的副議長陳雙全，受疫情影響宣布服務處暫緩成立。（陳雙全服務處提供）

    有意角逐藍營澎湖縣長初選的副議長陳雙全，受疫情影響宣布服務處暫緩成立。（陳雙全服務處提供）

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