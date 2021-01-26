保存文化資產 澎湖啟動寺廟及教堂文物普查

澎湖縣政府文化局輔導武聖廟，興建古文物典藏室。（澎湖縣政府提供）

2021/01/26 19:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖開發歷史早於台灣本島，由於宗教信仰虔誠，廟宇林立，成為古文物保存最佳處所；近年澎湖縣政府展開寺廟及教堂文物普查計畫，已列冊追蹤1057案，指定為一般古物共計54案，並分期修繕，以保存珍貴文化資產。

位在馬公市陽明路的澎湖武聖廟，建於康熙36（1697）年，香火鼎盛，並保留不少歷史古文物；經過澎湖古物遺址審查委員會2019年公告，指定該廟「圓口三足石香爐」、「大義昭垂匾」、「亘古無雙匾」、「配義與道匾」及「超羣絕倫匾」等文物為一般古物。

由於武聖廟供奉關聖帝君，就是三國歷史人物關羽，以忠義傳世，身受公務人員及軍警信奉；所以根據澎湖縣政府文化局調查，這些古物的捐贈者，多是當時駐紮澎湖擔任要務的文武官員，顯示武聖廟在清代官祀祠廟的地位，以及澎湖自古以來易攻難守，為古戰場及重兵駐守的軍區特色，讓武聖廟信仰更為香火鼎盛。

但武聖廟匾額因長期受煙燻與高溫影響，讓歷史文物上有顏料層起甲、變色的情形，文化局已邀請專業古物修復師及檢測分析師開設工作坊，指導各管理單位學習古物保存維護方式。目前文化局已協助武聖廟完成文物陳列室的空間配置、文物擺放及製作解說牌，為後人妥善保存珍貴文物，將成為澎湖古文物保存重鎮。

歷史悠久的圓口香爐，也是武聖廟珍貴古文物。（澎湖縣政府提供）

武聖廟古碑受香火影響污損，必須進行修復整理。（澎湖縣政府提供）

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