小朋友調皮搗蛋惹禍！澎湖水族館展缸遭刮傷修復至少10萬起跳

澎湖水族館展缸遭小朋友惡意破壞，出現刮花痕跡。（澎湖水族館提供）

2021/01/26 11:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖農曆春節旅遊重鎮澎湖水族館，25日館方發現展缸遭人惡意破壞，被疑似尖銳物品刮花表面，導致欣賞效果不佳，因此館方緊急找人修復拋光，同時必須由台灣調維修人才，館方調閱監視器追查元兇，發現是小朋友調皮搗蛋惹禍。

澎湖水族館展缸是壓克力製作，刮花後會影響觀看品質。（澎湖水族館提供）

根據澎湖水族館總經理楊三品表示，25日水族館閉館後，工作同仁進行環境清理，發現館內一樓許多展缸都出現長長刮痕，經調閱監視器後，發現是有遊客的小朋友拿尖銳的玻璃在壓克力展缸視窗上亂刻塗鴉，館內一樓許多展缸幾無倖免。警方在最短的時間把人找出來了，該遊客也主動帶小孩子到水族館道歉並表示願意賠償。

壓克力維修廠商表示，這種維修技術是很專業，派員及機具到澎湖維修，至少要10萬元起跳，館方仍在想盡辦法來降低維修的費用。董事長林佩慧知悉後表示，由於小朋友不知道這事的嚴重性，因此不會讓小朋友或家長支付這筆費用，只希望利用這次事件對遊客或小朋友有個機會教育。

由於水族館剛花費了好幾百萬，將老舊的視窗全面整治磨光，才能提供清晰的參觀品質給大家，就發生遭人惡意破壞展缸事件。館方人員大嘆要維護水族館所有生物及環境是非常不容易的，之前也有遊客把雜物或檳榔丟入水箱，讓魚誤食或污染而生病，也有拍打水箱使章魚或其他魚兒驚嚇亂竄受傷死亡。尤其最近寒流來臨，魚兒也很怕冷，飼育員都很努力在幫魚兒們取暖。也呼籲大家共同愛護水族館，使教育和保育的工作成為全民的責任。

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