網傳澎湖外出一律戴口罩 澎湖防疫指揮中心：不實訊息

澎湖防疫指揮中心澄清指出，「即日起至5月13日澎湖全縣外出一律戴口罩」是不實謠言，請民眾不要再轉傳。（記者劉禹慶攝）

2021/01/25 18:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣去年曾發布外出需戴口罩，引發前澎湖縣政府顧問郁國麟以「散步」方式前往澎湖縣政府表達抗議，後來縣府收回未實施，近來又有民眾在網路傳送澎湖全縣外出一律戴口罩的圖片，澎湖縣防疫指揮中心鄭重否認，表示這是不實訊息，請民眾不要再轉傳。

針對近日民眾在網路傳送「因應疫情，即日起至5月13日，澎湖全縣外出一律戴口罩」圖卡，澎湖縣流行疫情指揮中心今日表示，該措施在去年4月22日發布，其目的是為防止敦睦艦隊磐石艦疫情擴大，配合中央完成疫情管控，縣府已於去年5月13日解除此規定，請民眾勿再轉傳。

澎湖縣流行疫情指揮中心重申，依據傳染病防治法第63條，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，最高可科新臺幣300萬元以下罰金，呼籲民眾不要再傳圖片，恐將誤觸法令，還會因此花錢消災了事，千萬不要人云亦云，一切依照中央防疫指揮中心指示，逐步落實防疫措施。

其實去年澎湖縣政府發布這項外出戴口罩禁令，曾一度引發前澎湖縣政府顧問郁國麟不滿，認為澎湖地處空曠，人口密集度不如大型都會區，外出戴口罩限制民眾運動及休閒自由，因此以「散步」方式步行前往縣府廣場表達抗議，還用直播方式讓網路民眾了解全案始末，最後澎湖縣政府收回禁令，整個事件圓滿落幕，不料今年疫情嚴峻，網路上竟然出現去年圖片轉傳，因此澎湖防疫指揮中心端正視聽闢謠。

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