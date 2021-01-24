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    因應疫情 澎湖取消春節初一、初三活動

    澎湖縣政府文化局春節聯歡活動，因應疫情升溫宣布取消。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府文化局春節聯歡活動，因應疫情升溫宣布取消。（澎湖縣政府提供）

    2021/01/24 18:03

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕因應武漢肺炎〈新冠狀病毒病、COVID-19〉台灣疫情再起，澎湖縣政府宣布，取消春節初一至初三在澎湖縣文化局演藝廳的3場新春賀歲演出，以及生活博物館的親子闖關尋寶活動，並呼籲各宮廟、社區取消或延期舉辦大型活動等。

    澎湖縣流行疫情指揮中心指出，由於變種病毒發病期短，傳播力強，應提高警戒，衛福部長陳時中日前強烈建議各界取消或延後舉辦大型活動，內政部民政司也協請各縣市疏導各宗教團體延期或取消新春期間大型活動。

    經過中央呼籲後，包括台灣燈會、平溪天燈節、大甲鎮瀾宮搶頭香、彰化南瑤宮迎頭香、南投紫南宮發錢母、台南鹽水蜂炮、台東炸寒單等指標民俗活動均已配合防疫，取消或延期舉辦，澎湖縣娘家宴、新春團拜、初一春節聯歡、澎管處元宵嘉年華會等活動，都已宣布取消。

    考量疫情升溫，目前馬公提標館、觀音亭、海靈殿、陰陽堂、臺廈郊水仙宮、文澳祖師廟等廟宇，已主動宣布取消元宵節活動，澎湖縣長賴峰偉已指示民政處長許智富積極其他宮廟溝通，希望能共同配合防疫。另外春節期間，生活博物館、洪根深美術館、馬公金龜頭礮台文化園區仍將正常開放，觀迎民眾分流參觀，並落實入館戴口罩、消毒等防疫措施。

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    馬公文澳祖師廟宣布配合防疫，取消元宵節活動。（記者劉禹慶攝）

    馬公文澳祖師廟宣布配合防疫，取消元宵節活動。（記者劉禹慶攝）

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