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    武漢肺炎》澎湖最具「年味」 初二「娘家宴」全數宣布取消

    澎湖行之有年的娘家宴，今年因疫情宣布取消。（資料照，記者劉禹慶攝）

    澎湖行之有年的娘家宴，今年因疫情宣布取消。（資料照，記者劉禹慶攝）

    2021/01/24 11:03

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年台灣疫情再起！出現院內及社區感染本土案例，也讓緊接而來的農曆年節假期蒙上陰影，澎湖最具「年味」的初二娘家宴，各村里紛紛宣布取消，但部分村里改以「年菜研習」的名義，讓村里民自行提回家與家人一起享用。

    澎湖因僻處離島，往來台灣交通以海空運為主，每年農曆春節為返鄉熱潮，大部分遠嫁出外的澎湖女兒，也會攜家帶眷回家團圓，因此部分村里會選擇大年初二回娘家當日，舉行大型娘家宴活動，讓許久不見的鄰居、親友們齊聚一堂，除了民眾自行負擔部分經費外，廟宇及村里也會補助，因此廣受各界歡迎。

    開啟澎湖娘家宴的濫觴，是白沙鄉赤崁村，以龍德宮為信仰中心，並轄管澎湖北海無人島姑婆嶼野生紫菜採收權，舉行娘家宴至今已有20年歷史，每年都席開百桌以上，今年首次因疫情影響宣告取消，由於龍頭白沙赤崁村宣布停辦，湖西紅羅、青螺、西溪、隘門；馬公重光、烏崁等村里也紛紛跟進，但西溪、隘門及青螺等村，改以年菜研習名義辦理，讓村民自行包年菜回家團圓。

    由於澎湖娘家宴動輒百桌以上，超過澎湖疫情指揮中心律定的50桌群聚上限，加上遠嫁台灣各地的澎湖女兒，由四面八方返鄉，同時近年來也加入外籍漁工及新移民，因此避免群聚效應，造成感染疫情的風險，各村里才忍痛停辦娘家宴，首當其衝的就是澎湖外燴業者，還有舞台車業者等周遭產業，損失相當慘重。

    娘家宴不光是宴席，還有摸彩、歌舞表演助興。（資料照，記者劉禹慶攝）

    娘家宴不光是宴席，還有摸彩、歌舞表演助興。（資料照，記者劉禹慶攝）

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