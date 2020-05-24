改選一團和氣！民進黨澎湖縣黨部全同額競選

民進黨澎湖縣黨部全國同步改選，選務人員進行計票工作。（記者劉禹慶攝）

2020-05-24 17:54:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕民進黨澎湖縣黨部今日與全國各縣市黨部同步進行幹部改選，由於都是同額競選，因此選來一團和氣，由現任主委盧長在繼續連任，蔡良田、蘇育德當選全國黨代表；其餘24位當選縣黨代表，選來一團和氣，投票率不到2成。

由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球仍相當嚴峻，因此中央黨部於選前一週特別發出公告，建議黨員依身分證末一碼進行分流投票（奇數上午、偶數下午），降低群聚風險。投票時間比照大選為上午8時至下午4時，於澎湖縣黨部舉行。澎湖縣黨員約1800餘人，僅有200人完成投票。

澎湖縣黨部因同額競選，選情相對單純、團結而和諧，除了黨部主委、全國黨代表外，縣黨代表分為：陳麗花、許曉惠、蔡慧玲、蔡歐玉巡、林秋妹、蔡伊容、李景萬、林正明、顏明達、張幃晨、項光照、呂建樂、薛曼莉、莊蕙伃、陳燦煌、阮氏鳳、顏國峰、顏充祿、張書瑜、徐婉怡、洪銘煌、張有修、許如惠 、潘泰淵等24人。

順利連任的主委盧長在表示，期盼未來在黨務改革與業務的推動下，希望所有的黨職幹部與公職人員都能合一，同心發聲，如此無論是在地方的發展與黨務改革才有機會進步，這在此次總統與立委選舉時黨務的輔選就可看出。 同時由於黨部沒有任何資源和外援，經營起來很辛苦，但不管如何，作為主委，未來在任內讓黨務工作好好的維持運作與推動黨務工作，完成任務。

澎湖縣黨部主委盧長在同額競選，順利連任主委。（記者劉禹慶攝）

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