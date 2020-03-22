清法戰爭遺址現疑似未爆彈卻離奇失蹤 軍方籲拾獲者速繳回

鐵線水源地營區已撥交地方政府，積極規劃發展觀光。（記者劉禹慶攝）

2020-03-22 19:38:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖新秘境清法第二登陸點-鐵線水源地，民眾前往攬勝時，意外發現2枚疑似未爆彈，但翌日卻不見蹤影，軍方急派員前往地毯式搜索都無所獲，已報警協尋，因不知是否有殺傷力，呼籲拾獲民眾盡速通報繳回，避免造成人員誤傷。

疑似未爆彈發現的位置，就在整排廢棄營房後方。（記者劉禹慶攝）

新近解除軍管，移撥地方政府的鐵線水源地營區，以紅磚瓦搭配玄武岩建築著稱，聯外道路都已整修完畢，成為澎湖新秘境，日前一名民眾前往取景拍照，在整排營房後方，發現2枚疑似未爆彈，彈殼已呈現嚴重腐蝕，旁邊還有油漆刷，顯示有人刻意整理，懷疑是挖出土的舊式裝備，但翌日卻不翼而飛。

民眾拍攝到的兩枚疑似未爆彈，旁邊還有油漆刷。（民眾提供）

由於無法確定是否為未爆彈，同時也不知其是否具有殺傷力，軍方聞訊後大為緊張，擔心誤觸擊發造成無辜人命傷亡，派出兵力前往現場地毯式搜索，但都無所獲，派員前往鐵線里詢問，當地人因曾為古戰場，陰氣較重都不願前往，懷疑被外地遊客拾獲，已報警進行協尋，並呼籲拾獲民眾盡速與當地派出所連絡繳回。

翌日疑似未爆彈發現位置，已空無一物。（記者劉禹慶攝）

根據了解，當地原為海軍陸戰隊營區，荒廢已多時，依照民眾提供的照片，並非現代制式武器，年代已相當久遠，但因昔日曾發生民眾撿拾未爆彈，返家敲擊後發生爆炸，導致人命傷亡的意外，因此軍方不敢大意，刻正急尋下落；至於負責整理當地環境的馬公市公所也表示，清潔人員並未通報有拾獲相關物品，只能仰賴警方調閱聯外路口監視畫面，釐清疑似未爆彈的流向。

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