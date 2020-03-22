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武漢肺炎》澎湖擬要求「入境」填健康聲明、查旅遊史

違反居家檢疫抵澎旅遊民眾，強制送往澎湖勞工育樂中心隔離安置。（記者劉禹慶攝）

違反居家檢疫抵澎旅遊民眾，強制送往澎湖勞工育樂中心隔離安置。（記者劉禹慶攝）

2020-03-22 18:24:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國武漢肺炎台灣確診案例愈來愈多，新增案例多由境外移入；澎湖縣長賴峰偉再度「超前部署」，今（22）日在防疫會議表示，澎湖研擬比照國際機場要求填寫健康聲明書，詳實勾選近期是否有國外旅遊史，並用健保系統查詢旅遊史，如尚在居家檢疫期內，將勸說返台檢疫，不服從則強制送勞工育樂中心檢疫14天。

澎湖縣政府表示，中央流行疫情指揮中心回溯追蹤3月5日至14日自歐洲、埃及、土耳其與杜拜入境民眾，以及3月8日至18日自美國、東亞入境有症狀者，要求向居住所在地鄉鎮市公所主動通報，至今已有1萬700多人通報，但仍有少數民眾未主動通報。

賴峰偉表示，為防止曾經在疫區的留學生或近期有國外旅遊史民眾來澎湖旅遊，他要求研擬比照國際航線，只要入境澎湖必須填寫健康聲明書，瞭解是具有疫區旅遊史，並在機場、港口設置健保讀卡系統，利用健保卡雲端系統查驗出、入境資料。許多赴歐美留學留學生提前返國，目前全台主動向鄉市公所報到的只有1萬多人，還有漏網之魚未主動報到檢疫，只要其中有1、2人來到澎湖旅遊，形成防疫破口，疫情可能因此擴散至澎湖。

另外若發現具國外旅遊史、未主動向鄉鎮市公所報到的居家檢疫者，將勸說返台居家檢疫，如不聽從勸說，則強制移送勞工育樂中心檢疫14天。賴峰偉說，澎湖阻絕疫情於境外，超前部署，已在機場、港口設置紅外線體溫偵測儀、居家檢疫報到站、打造防疫專車，確保澎湖「零確診」。

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澎湖縣政府研議，即日起進入澎湖比照國際機場，填健康報表、旅遊史等。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府研議，即日起進入澎湖比照國際機場，填健康報表、旅遊史等。（澎湖縣政府提供）

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