老翁駕船失去動力 澎湖海巡緊急救援

澎湖海巡隊在桶盤海域，與失去動力漁賓號船會合。（澎湖海巡隊提供）

2020-03-21 18:26:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖蔡姓老翁今日上午獨自駕船出海，在桶盤嶼西方500公尺處失去動力，透過118向第十三巡防區求援，隨後由金馬澎分署澎湖海巡隊派艇PP-2031艇緊急前往協助，順利將「漁賓」號船連人帶船拖帶返回馬公漁港整修，岸上早有老翁家屬在旁等待，感謝海巡隊提供的協助。

澎湖海巡隊調查指出，巡防艇PP-2031，在上午11時31分抵達桶盤北方0.9浬與「漁賓」號船會合，經了解該船是舷外機故障失去動力，因該海域為淺礁浪區，若任由漁賓號船隨波漂流，很有可能觸礁沉沒，對於人船都恐有安全之虞，經船長請求協助拖帶，並簽具拖帶請求切結書後，由巡防艇開始拖帶「漁賓」船，因安全考量，速度不敢過快，接近中午12時35分，才安全返抵馬公漁港，焦急的家屬已在碼頭邊等待老翁平安歸來並感謝海巡援助平安歸來。

海巡署表示，目前中國武漢肺炎疫情蔓延，海巡隊強化各項防疫措施及勤務作為，增加巡邏密度，持續在澎北，澎南各部署一艘大型艦船，阻絕疫情於境外，另該隊也增加巡邏網次，以確保澎湖防堵疫情及海域安全，中國因疫情封港禁止漁船出港，澎湖海域已未見中國漁船蹤跡，但隨著封城令逐漸開放，擔憂中國漁船又再度大舉越界，因此海巡隊不敢掉以輕心。

另外，澎湖海巡隊籲請漁友及民眾如發現不法或突發事件時，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡隊將會立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。

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澎湖海巡隊巡防艇以拖帶方式，將漁賓號船拖帶回馬公漁港。（澎湖海巡隊提供）

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