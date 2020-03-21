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首頁　>　澎湖縣

又是酒駕惹禍 澎湖轎車夜撞汽車保養廠

轎車衝撞汽車保養廠，現場一片狼藉。（民眾提供）

轎車衝撞汽車保養廠，現場一片狼藉。（民眾提供）

2020-03-21 11:52:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕深夜問題多，平安回家就好！澎湖203號縣道馬公大家加油站對面，今日凌晨2時15分，發生一起藍色轎車衝撞汽車保養廠意外，車頭全毀，所幸車上2人僅受輕微擦傷，並未送醫，經酒測歐姓駕駛酒測值高達0.59， 依公共危險罪移送地檢署偵辦。

警方調查指出，今日上午2時15分，由歐姓民眾（26歲）駕駛的藍色轎車，附載1名乘客，自馬公市區沿203號澎湖縣道，欲前往湖西，行經3隻海豚公共藝術標誌大家加油站前，疑似精神不濟，車輛衝向對面汽車保養廠鐵皮屋，導致車頭全毀，保養廠鐵門也受到重創，車輛衝撞鐵門造成巨響，引發鄰近住戶紛紛由睡夢中驚醒，外出查看究竟。

車輛重撞保養廠鐵門後，只見車上2人緩緩爬出車外，身上無明顯外傷，僅有些微擦傷，原本民眾已向澎湖縣政府消防局報案，隨後因2人不願送醫，又取消報案，交由警方處理，警方依法進行酒測，歐姓駕駛酒測值高達0.59，依公共危險罪移送法辦，駕駛隨後請來吊車將車輛吊走，並進行環境清理。

酒後駕車不僅吃上官司，還需要負擔高額罰金，同時保養廠鐵門損失也需要負擔賠償，駕駛已與業主達成和解協議，實是得不償失，但願駕駛能記取教訓，不再酒後上道，免得害人又害己，影響其他人安居樂業的權益。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

保養廠鐵門全毀，賠償金額不在少數。（民眾提供）

保養廠鐵門全毀，賠償金額不在少數。（民眾提供）

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