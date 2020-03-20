武漢肺炎》澎湖籲請大型廟會活動暫停 國中未雨綢繆線上教學

未來兩周是疫情關鍵期，澎湖縣政府呼籲廟會活動暫停或延期舉辦。（澎湖縣政府提供）

2020-03-20 17:05:12

〔記者劉禹慶／高雄報導〕中國武漢肺炎疫情嚴峻，台灣超過百例確診案例，澎湖防疫措施除宣布室內外活動人數限制外，現又呼籲全縣宮廟3月23日起至4月15日廟會活動延期或暫緩辦理，同時學校也展開線上教學模擬演練，因應若出現確診案例班級或學校停課情況，但希望最好是備而不用，澎湖守住零確診局面。

根據中央流行疫情指揮中心提出警訊，未來2週是台灣疫情最嚴峻時期，因此澎湖縣長賴峰偉指示，3月23日起至4月15日是關鍵期，縣府室內30人、戶外50人以上活動均停辦，宮廟廟會活動也呼籲停辦或延期，計有白沙鄉講美龍德宮等10間廟宇舉辦建醮慶典，每間宮廟活動預估人數最少200人，最多900人。

另外，由於新增確診案例多為境外移入，中央流行疫情指揮中心規定19日起規定所有入境者，入境後都需居家檢疫14天，澎湖縣居家檢疫者近日也增加至30位，包含馬公市13 人、湖西鄉10人、白沙鄉6人、西嶼鄉1人。澎湖民眾建議中央應集中管制，搭乘密閉式船舶與飛機返澎，容易引發恐慌，並讓遊客畏之卻步。

由於校園防疫規定，1人確診全班停課、2人確診全校停課，澎湖雖未傳確診案例，但也未雨綢繆進行籌備計畫，文光國中今日辦理學校停課、補課及居家線上學習模擬演練，縣長賴峰偉前往視察，並邀請國中小校長觀摩取經安，賴峰偉肯定文光國中停班不停學的先期規劃，但希望澎湖守住零確診，永遠備而不用。

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文光國中未雨綢繆，先期舉行線上教學演練。（澎湖縣政府提供）

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