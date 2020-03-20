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首頁　>　澎湖縣

澎湖漁船捕獲大批鯊魚引發圍觀 全被收購加工

鯊魚未列入保護，但漁業署規定鰭不離身。（記者劉禹慶攝）

鯊魚未列入保護，但漁業署規定鰭不離身。（記者劉禹慶攝）

2020-03-20 10:32:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖嶼坪籍漁船今日滿載鯊魚返航，在馬公第三漁港卸貨，引發民眾圍觀，由於未列入保育類動物，只要嚴守漁業署規定鰭不離身，並不違法，但澎湖海洋生物研究中心表示，鯊魚為生物鏈頂端，大量捕撈恐將影響海洋生態。

據了解，今日上午上班時間，馬公第三漁港福朋喜來登飯店前，一艘嶼坪籍漁船載滿鯊魚入港，大大小小鯊魚約有16尾，在岸邊一字排開，不少路過人車都停車查看，船上人員表示，是用延繩釣捕獲，鯊魚也立即被魚販收購，大尾每公斤70元、小尾每公斤50元，將送往台灣加工製作黑輪、鯊魚煙等製品。

澎湖縣政府農漁局表示，目前鯊魚未列入保護，只有大白鯊、象鮫及巨口鯊捕獲入港，必須依法通報，但因昔日我國有鯊魚殺手惡名，許多遠洋漁船會將鯊魚割鰭後拋棄身體，引發國外輿論撻伐，因此漁業署規定鰭不能離身，澎湖沒有專業鯊魚船，大多是不小心捕獲，只是時序入夏，屢傳捕獲紀錄，漁市場內也看到各種不同的鯊魚。

澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，初步研判是黑邊鰭真鯊，漁民稱為黑鯊、鯊條及鯊仔等，現在是鯊魚的育幼期，曾發現過捕獲鯊魚肚中小鯊都已露出頭來，雖然鯊魚未列入保護，但因是生物鏈金字塔頂層，若大量捕撈恐將造成中小體型魚類增長，但根據文獻報導，中小型魚類反而因族群眾多，無法吃飽達到繁殖體型，引發連串生態浩劫。

澎湖馬公漁港出現大批鯊魚，全被收購送去台灣加工。（記者劉禹慶攝）

澎湖馬公漁港出現大批鯊魚，全被收購送去台灣加工。（記者劉禹慶攝）

馬公魚市場出現各種鯊魚，準備送往台灣處理。（記者劉禹慶攝）

馬公魚市場出現各種鯊魚，準備送往台灣處理。（記者劉禹慶攝）

此時是鯊魚繁殖季節，不少鯊魚肚子都有小鯊魚。（澎湖海洋生物研究中心提供）

此時是鯊魚繁殖季節，不少鯊魚肚子都有小鯊魚。（澎湖海洋生物研究中心提供）

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