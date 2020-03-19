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世界最美麗海灣年會核銷爭議 陳光復：是誣陷

前縣長陳光復〈中〉首度出面說明，嚴斥幕後黑手說。（記者劉禹慶攝）

前縣長陳光復〈中〉首度出面說明，嚴斥幕後黑手說。（記者劉禹慶攝）

2020-03-19 20:11:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對澎湖承辦世界最美麗海灣年會，經費核銷內容不符計畫，遭中央駁回2425萬，造成縣府財政重大負擔。澎湖縣長賴峰偉指示移送廉政署調查，揪出幕後黑手，絕不讓縣府基層蒙冤。前縣長陳光復今首度表態認為是誣陷。

前縣長陳光復任內舉辦的世界最美麗海灣組織年會，中央核定補助經費7200萬，實際支用約6696萬，但日前中央確定可補助核銷項目經費僅約4271萬，不予補助核銷項目達2425萬。其中包括中央只同意補助選美活動20萬，卻花了近300萬？許多承辦人員都反映過預算編列程序、執行過程有諸多疑慮，但前副縣長林皆興都說已跟上面溝通過，要承辦人員放心簽辦、執行，最後卻要基層同仁扛責任，賴峰偉認為相當不公平。

針對賴峰偉要捉出幕後黑手說，並指名前副縣長林皆興，前縣長陳光復今日首度表態，認為是一場誣陷，就算長官指示要做，承辦人也是要做好行政流程的變更，如修改計畫，變更經費和內容，函報中央通過後辦理。主計處核支經費也會核對項目符不符合，不符合早退了。因此，經費核銷與中央核准項目不合，是相關局處的問題。

陳光復進一步指出，縣長、副縣長管的是政策面大方向，執行面當然是由局處長依規定層層把關負責。當時旅遊處長是現任秘書長洪慶鷲，現任副縣長是當時秘書長胡流宗， 所有預算皆經法定程序議會同意通過，不應該核銷出了問題，各環節卻相互卸責。

選美比賽經費暴增，成為核銷刪減的項目。（記者劉禹慶攝）

選美比賽經費暴增，成為核銷刪減的項目。（記者劉禹慶攝）

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