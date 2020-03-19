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武漢肺炎》鬆一口氣 澎湖菓葉土耳其團8人都陰性

澎湖縣政府提供防疫專車，接送疫區返鄉的民眾回隔離處所。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府提供防疫專車，接送疫區返鄉的民眾回隔離處所。（澎湖縣政府提供）

2020-03-19 18:45:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕真是天佑澎湖！日前由土耳其旅遊返鄉的菓葉8人團，經衛生局採檢送驗都是陰性，讓澎湖民眾鬆了一口氣，但認為不要心存僥倖，除了民眾自覺別出國之外，建議縣府向中央疾病管制中心爭取，自國外返澎的民眾先在台灣居家檢疫。

澎湖縣流行疫情指揮中心指出，菓葉村8位民眾3月4日至13日至土耳其旅遊，其中1名女性在3月13日入境桃園機場時，因身體不適，已採檢送驗，檢驗報告為陰性。其他7人則於3月17日晚間由澎湖三總採檢，檢體18日送至台北化驗，今日下午5時，衛生局查詢檢驗結果，得知7人皆為陰性，後續8人仍須居家檢疫，直至檢疫期滿，才能外出。

另外，有民眾在檢體報告出爐之前，在臉書留言指「菓葉土耳其之旅」民眾已確診，對此澎湖縣流行疫情指揮中心表示，縣府已搜證送辦，散播不實疫情，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科3百萬元以下罰金。

由於台灣已禁止外國人入境，並嚴禁民眾出國旅遊，澎湖度過菓葉土耳其團危機後，可望確保零確診目標，澎湖縣長賴峰偉更進一步指示，未來活動室內聚會最多30人、戶外以50人為限，同時澎湖防疫專車，澎湖車船管理處駕駛們勇於任事的表現，自願擔任接送居家檢疫者返家重任，賴也親自前往車管處慰問表揚。

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