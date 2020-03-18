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世界最美麗海灣經費核銷爭議 賴峰偉裁示移交廉政署調查

世界最美麗海灣組織年會經費核銷爭議，賴峰偉指示交廉政署調查。（記者劉禹慶攝）

世界最美麗海灣組織年會經費核銷爭議，賴峰偉指示交廉政署調查。（記者劉禹慶攝）

2020-03-18 23:22:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕前縣長陳光復任內「世界最美麗海灣」年會經費核銷內容不符計畫，遭中央駁回2425萬，造成縣府財政重大負擔。澎湖縣長賴峰偉今召開專案會議指示，全案交由政風處移送廉政署調查，揪出幕後黑手，絕不讓縣府同仁蒙冤。

今日賴峰偉召集縣府所有一級主管召開檢討「世界最美麗海灣」經費核銷，旅遊處長陳美齡指出，2018年舉辦「世界最美麗海灣」經費，中央核定補助經費7200萬，實際支用約6696萬，但日前中央確定可補助核銷項目經費僅約4271萬，不予補助核銷 項目達2425萬。

針對核銷經費爭議，賴峰偉在會中詢問，當時中央只同意補助選美活動20萬，陳光復為何一辦就近300萬？與會主管表示，當時許多承辦人員都反映過預算編列程序、執行過程有諸多疑慮，但前副縣長林皆興都說已跟上面溝通過，要承辦人員放心簽辦、執行，最後卻要基層同仁扛責任，相當不公平。

另外針對「世界最美麗海灣主題曲」創作及表演花費近190萬，賴峰偉當場問卻沒人會唱，令他不解，為何要花大筆錢，作一首沒人會唱的歌，還大費周章從英國請樂團來演奏？還有280餘萬製作的「世界最美麗海灣澎湖traveel」形象網站，觀光局認為跟計畫無關，完全不予補助。其中缺口最大的是總經費約1,800萬的伴手禮，觀光局認為沒有事前報准，僅同意補助672餘萬，縣府必須吸收1132餘萬。

不予核銷二千多萬元，伴手禮就佔了一半。（記者劉禹慶攝）

不予核銷二千多萬元，伴手禮就佔了一半。（記者劉禹慶攝）

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