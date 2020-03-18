澎湖8人遊土耳其返鄉 連夜檢採盼保零確診

澎湖監獄因應武漢肺炎嚴重，進行分倉分流演練。（澎湖監獄提供）

2020-03-18 19:30:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖觀光受到中國武漢肺炎影響，已出現雪崩式崩盤現象，現又傳出自土耳其8人旅遊返鄉，引發民眾恐慌，相關檢體最快明晚才會出爐，澎湖縣政府也成功勸離1名澳洲返國後抵澎的女子，返回台灣住處自主管理，澎湖監獄也實施演練。

湖西菓葉民眾檢舉，8名澎湖民眾自土耳其旅遊返澎，由於台灣有一土耳其旅遊團傳出15人前往、13人確診，澎湖團與台灣團同日返台，引發民眾恐慌，擔心這些團員讓澎湖零確診目標破功，澎湖縣政府連夜採取7人檢體，其中一名媳婦在機場快篩為陰性反應，所以先採取7人送驗。

由於外傳兩團為同日同班機返台，根據澎湖縣政府查證，確診的台灣土耳其團是搭乘阿聯酋航空，澎湖團則是搭乘土耳其航空，所以兩團未同班機返台，稍稍讓外界釋懷，但重要的檢體報告，最快明晚才會出爐，現已採取最高居家檢疫規格，台灣已實施接近鎖國邊境管理，澎湖辛苦堅持的零確診目標，就看此次檢驗結果。

另外一名家住新竹市的翁姓女子，17日自澳洲返台，隔日入住湖西鄉民宿，經民宿主人主動向縣府反映。澎湖縣長賴峰偉今日派人勸說後，翁女同意搭乘晚間班機回台居家自主管理；而收容上千名煙毒犯的澎湖監獄，擔憂群聚感染，今日舉行應變演習，演練重點包含「資源盤點」、「分艙分流」、「感染管制措施」及「各項預防與緊急處置措施」等項目。

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澎湖監獄防疫演練，餐演人員全副武裝場面逼真。（澎湖監獄提供）

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