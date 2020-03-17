武漢肺炎》疫區返國引恐慌 澎湖人建議：先在台灣隔離

體村檢測無法百分之百防堵武漢肺炎，因此民眾建議在台灣先隔離再返澎。（記者劉禹慶攝）

2020-03-17 19:58:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖自中國武漢疫情爆發以來，一直採高規格防範措施，但仍有民眾執意出國旅遊，又傳出6人由土耳其返澎，澎湖縣長賴峰偉要求提高為居家檢疫；有民眾建議，由於澎湖地理位置特殊，交通必須仰賴海空運，若從疫區返回，應先在台灣隔離。

民眾向縣府反映，湖西鄉菓葉村民6人3月5日到土耳其旅遊，3月13日返澎，同一時期台灣土耳其旅行團有9人確診罹患「中國武漢肺炎」，因中央當時未將土耳其列為旅遊警示，因此未實施居家檢疫，形成防疫破口；賴峰偉今日在防疫會議指示，6人比照居家檢疫措施禁止外出，並要求警察局設置巡邏箱即時動態掌握，民政體系進行居家關懷，落實健康追蹤。

賴峰偉表示，由於6名民眾返澎時，土耳其屬「第2級警示」階段，今日中央防疫指揮中心才提升為第3級，但同時期去土耳其的旅遊團已有9人確診，他要求比照「居家檢疫」措施禁止外出，警局設置巡邏箱，掌握動態，請村幹事每天居家健康關懷，告知嚴禁擅自離開住所。

另外由於澎湖地理位置特殊，往來都要仰賴海空運，疫情嚴峻之際，有民眾建議若從疫區返國，政府應先安排在台灣安置，給予澎湖百姓隔離14天；同時4月1日起嘉義布袋港到澎湖的藍色公路開航，那每艘船班都是 500人左右的接觸者，再加上隔離者，搭船的90分鐘內，包括船上隨時走動、大小便、嘔吐等行為，對同船班的其它乘客風險很高，量測體溫只能防部份人士。

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