為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　澎湖縣

武漢肺炎》疫區返國引恐慌 澎湖人建議：先在台灣隔離

體村檢測無法百分之百防堵武漢肺炎，因此民眾建議在台灣先隔離再返澎。（記者劉禹慶攝）

體村檢測無法百分之百防堵武漢肺炎，因此民眾建議在台灣先隔離再返澎。（記者劉禹慶攝）

2020-03-17 19:58:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖自中國武漢疫情爆發以來，一直採高規格防範措施，但仍有民眾執意出國旅遊，又傳出6人由土耳其返澎，澎湖縣長賴峰偉要求提高為居家檢疫；有民眾建議，由於澎湖地理位置特殊，交通必須仰賴海空運，若從疫區返回，應先在台灣隔離。

民眾向縣府反映，湖西鄉菓葉村民6人3月5日到土耳其旅遊，3月13日返澎，同一時期台灣土耳其旅行團有9人確診罹患「中國武漢肺炎」，因中央當時未將土耳其列為旅遊警示，因此未實施居家檢疫，形成防疫破口；賴峰偉今日在防疫會議指示，6人比照居家檢疫措施禁止外出，並要求警察局設置巡邏箱即時動態掌握，民政體系進行居家關懷，落實健康追蹤。

賴峰偉表示，由於6名民眾返澎時，土耳其屬「第2級警示」階段，今日中央防疫指揮中心才提升為第3級，但同時期去土耳其的旅遊團已有9人確診，他要求比照「居家檢疫」措施禁止外出，警局設置巡邏箱，掌握動態，請村幹事每天居家健康關懷，告知嚴禁擅自離開住所。

另外由於澎湖地理位置特殊，往來都要仰賴海空運，疫情嚴峻之際，有民眾建議若從疫區返國，政府應先安排在台灣安置，給予澎湖百姓隔離14天；同時4月1日起嘉義布袋港到澎湖的藍色公路開航，那每艘船班都是 500人左右的接觸者，再加上隔離者，搭船的90分鐘內，包括船上隨時走動、大小便、嘔吐等行為，對同船班的其它乘客風險很高，量測體溫只能防部份人士。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》居家檢疫者跨鄉鎮酒店喝酒 苗縣衛生局裁罰30萬
2020-03-17 15:00

武漢肺炎》居家檢疫者跨鄉鎮酒店喝酒 苗縣衛生局裁罰30萬
土耳其團3名確診者趴趴走？ 高市衛局闢謠：他們幾乎足不出戶
2020-03-17 12:12

土耳其團3名確診者趴趴走？ 高市衛局闢謠：他們幾乎足不出戶
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
武漢肺炎》錯估形勢！警官偕妻遊土耳其恐回不了國
2020-03-16 22:54

武漢肺炎》錯估形勢！警官偕妻遊土耳其恐回不了國
澎湖縣政府同意自疫區返澎奔喪 但必須嚴守居家檢疫
2020-03-13 15:40

澎湖縣政府同意自疫區返澎奔喪 但必須嚴守居家檢疫
疫區返國回澎湖不得搭機？ 縣府闢謠查辦
2020-03-11 19:56

疫區返國回澎湖不得搭機？ 縣府闢謠查辦
澎湖縣今日熱門
2020-03-12 21:23

武漢肺炎》西班牙部長確診 內閣、王室成員全採檢

2020-03-13 14:05

澎湖美食大樂趣緊急喊卡 廠商損失待解決

2020-03-12 11:06

馬公自小貨車對撞車禍 滿載菜與水果貨車半翻覆

2020-03-12 20:41

醫病》天氣急遽變化致耳中風 澎湖 3天3病例

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播