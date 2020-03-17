武漢肺炎》兩樣情！ 三總負壓病房受肯定 西嶼外垵拒設隔離病房

三總澎湖分院負壓病房設施，獲得職安所肯定。（三總澎湖分院提供）

2020-03-17 18:02:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，澎湖持續堅守零確診淨土，肩負傳染病應變醫院的三總澎湖分院負壓病房運作，獲得勞動部職業安全衛生研究所肯定；但西嶼外垵欲設立緊急隔離病房，引發民眾恐慌，鄉長許月里更是帶頭反對。

三總澎湖分院擔任澎湖地區傳染病應變醫院，自95年由疾管署斥資近900萬建置負壓隔離病房，指定專責澎湖地區內法定傳染疫情收治，每個月除了例行性檢查保養及維護，更不惜重金委請專業廠商，針對負壓隔離病房通風速率、負壓壓力、換氣次數等各項硬體設施執行檢測，同時依時效汰換消耗品，以確保醫院負壓隔離病房正常妥善狀態。

職安所一行6人針對醫院負壓隔離病房硬體設施逐一檢視，來訪委員對於醫院的設置、維護、保養給予肯定，且稱讚已達到全國各應變醫院的前20％優等，醫院隔離硬體設施絕對值得地區澎湖鄉親信賴，且負壓隔離病房設置地點與醫療大樓並非同一棟建築物的狀況下，更能解除民眾對隔離病患可能傳染的心理疑慮。

另外，西嶼鄉外垵村歐樂旅館業者主動釋出善意，向縣府表達願無償提供48間套房當作日後緊急隔離病房用途，已引起當地村民極力反彈，揚言將不惜一切抗爭反對設立。鄉長許月里更是帶頭反對，認為縣府相關單位未知會鄉公所，又選在人口密集區西嶼外垵村，表達與民眾站在同一陣線，帶頭抗爭到底。縣府今日已回應，會取消在外垵設立緊急隔離病房，將再另尋區域設立。

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