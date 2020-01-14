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首頁　>　澎湖縣

迎接春節返鄉人潮 澎湖休憩園區「花海」趕工布置

今年花海主題為幸福島嶼，用花拼湊而成的幸福兩字。（記者劉禹慶攝）

今年花海主題為幸福島嶼，用花拼湊而成的幸福兩字。（記者劉禹慶攝）

2020-01-14 18:01:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖雖然年降雨量小於年蒸發量，植樹不易，但近年來林務公園管理所在澎湖休憩園區創造的「花海」奇景，令外界嘖嘖稱奇，今年農曆春節將至，花海園區緊鑼密鼓布置中，縣長賴峰偉前往巡視，慰勉辛苦的工作人員辛勞。

今年澎湖休憩園區花海，仍設計以大面積矮牽牛花海為主體，多達9色的繽紛花海景觀圍繞竹編森林，並搭配多種觀賞性草花及灌木，在圓柏、銀葉菊、羽葉薰衣草、鼠尾草、金露花、變葉木、白紋草及威氏鐵莧等交織成虹橋花毯，更增添了結合育苗與環境教育的都會公園，定名為幸福島嶼。

賴峰偉今日勘察澎湖休憩園區「幸福島嶼」花海景觀時表示，60公頃的園區，在農漁局林務公園管理所的同仁整地、除草、栽植、布置下，點滴累積而成，繽紛色彩搭配竹編布置及漂流藝術，讓人感到心胸無限拓展、充滿幸福感。同時澎湖休憩園區是澎湖的後花園，公園綠地是都市之肺，綠地讓人心曠神怡，能盡情享受森林芬多精的洗禮，更貼近大自然。

農漁局表示，花海開放時間預計從元月18日至4月底，為確保民眾遊園順暢及因應園區內行人用路安全及車輛管理，將自元月16日起進行道路交通管制，封閉天人湖南側東西向主要道路及北側部分道路為行人徒步區，禁止汽機車進入，園區內共設有5個停車場，另也可使用澎湖國家風景區管理處停車場，請來訪民眾配合將車輛停至園區內各停車場，再以步行方式進入花海區，悠遊漫步充滿芬多精的森林中。

澎湖花海緊鑼密鼓布置，迎接今年農曆春節假期。（記者劉禹慶攝）

澎湖花海緊鑼密鼓布置，迎接今年農曆春節假期。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長賴峰偉慰勉工作人員辛勞，創造花海奇蹟幕後功臣。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長賴峰偉慰勉工作人員辛勞，創造花海奇蹟幕後功臣。（記者劉禹慶攝）

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