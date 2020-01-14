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春節威力掃蕩 澎湖海巡誓師

金馬澎分署長廖德成抵澎誓師，勉勵同仁成為第一線阻擋疫情的堅強堡壘。（記者劉禹慶攝）

金馬澎分署長廖德成抵澎誓師，勉勵同仁成為第一線阻擋疫情的堅強堡壘。（記者劉禹慶攝）

2020-01-14 20:14:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節將屆，私梟蠢蠢欲動，中國漁船及抽砂船屢傳越界，還要戒備中國爆發的新型冠狀病毒、非洲豬瘟及鼠疫等疫情趁隙而入，海巡署全國擴大威力掃蕩，金馬澎分署長廖德成到澎湖主持誓師大會。

澎湖海岸線長，島群又眾多，極容易成為私梟運輸路線，近年來多次查獲毒品案，儼然成為毒品中繼站；而中國漁船又在土魠魚季，以避風為由大舉越界澎湖海域肆虐捕撈，中國抽砂船更群聚臺灣淺堆盜採砂石，讓海巡隊疲於奔命，還要防範非洲豬瘟及中國爆發的新型冠狀病毒、鼠疫等疫情，真的相當辛苦。

主持誓師大會的分署長廖德成表示，春節執法無假期，依各轄任務及地區特性共同實施岸海聯合威力掃蕩，全面性地毯式搜查漁港、空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林、突堤及雷達監控盲區海域等易生不法情事治安死角，共計動員1艦14艇31車283人。

而中國發生多重疫情危機，金馬澎分署近期加強邊境安檢防疫作為，刻不容緩，將以最嚴謹的態度，最高的標準、寧可多做不可少做的決心，全力動員杜絕疫情傳入。為防範有心人士藉春節從事非法活動伺機牟取暴利，更針對轄區重點勤務部署加強巡查能量，遏止犯罪發生，呼籲民眾如有發現岸、海邊域不法情事，皆可撥打海巡「118」報案專線，海巡署將即刻派員處置。

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