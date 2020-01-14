澎湖春節敬老平安禮金 即日起發放

澎湖縣首份春節敬老平安禮金，由縣長賴峰偉送給百歲人瑞葉藍忍奶奶。（記者劉禹慶攝）

2020-01-14 18:58:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣65歲以上長者占全縣人口約16.5%，澎湖縣政府今日起發放春節敬老平安禮金每人5000元，縣長賴峰偉、社會處長陳賜豐等人將首份平安禮金致贈給百歲人瑞葉藍忍，並到惠民啟智中心祝新年快樂。

根據澎湖縣政府社會處統計，設籍澎湖縣滿3年的65歲以上長者，今年每人致贈敬老平安禮金5000元，計有17087人符合資格。即日起至3月11日止，委託各村里長及村里幹事發放，期間長者若不在澎湖可委由直系親屬代領。未及時在發放期間領取者，補發日期從3月12日起至4月10日止，逾期不再補發。

縣長賴峰偉今日在社會處長陳賜豐陪同下，先前往馬公市重光里致贈春節敬老平安禮金給百歲人瑞葉藍忍奶奶，隨後到府致贈給莊文碩（83歲）、曾陳寶雙（86歲）平安禮金，並到惠民啟百歲人瑞葉藍忍奶奶智中心慰勉師生，祝福新年快樂、健康平安。

賴峰偉表示，建立完善的老人照顧政策是縣府落實老人福利的重要目標，透過敬老禮金的發放，彰顯對長者重視與敬意，期望所有長輩都能得到完善照顧，樂齡健康。敬老是一種美德，老人家年輕時為社會貢獻，年老時應該得到社會大眾的關心。他呼籲民眾要孝順父母、尊重長者，縣府會持續推展各項老人福利，讓每位生活在澎湖的長者都能快快樂樂、身體健康。

澎湖縣春節敬老平安禮金即日起發放，縣府動員大批員工進行點鈔工作。（記者劉禹慶攝）

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