澎湖春節包機最後訂票機會！ 14日下午5時開放訂位

今年春節離島運輸，受到遠東無預警停航，出現搶票的情況。（記者劉禹慶攝）

2020-01-13 21:21:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年農曆春節一票難求，澎湖縣政府大手筆包機運輸，第二次包機開票作業，已於1月10日起再次陸續通知開票，截至開票期限為止，仍有部分民眾未開票，1月14日下午17時起陸續開放訂位，請尚有需求民眾逕洽各航空公司全球資訊網、App、7-ELEVEN ibon 、全家FamiPort訂位購票。

由於遠東航空無預警停飛，今年澎湖春節運能受到影響，因此澎湖縣政府自去年12月24日上午8時起，已受理逾8000多人次，並積極與各家航空公司協調，總計協助約7000人完成訂位，並陸續通知民眾於1月14日中午12時止前完成開票，但依過往經驗，截至開票期限後，仍將有部分民眾未完成開票手續。

旅遊處提醒，春節期間各航空公司仍將循往例於機票上加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」的使用限制。另受限部分飛機如A321、738機型因下貨艙無空調溫控設備，除水產類其他活生動物恕不受理託運，民眾如有託運寵物需求，請先電洽航空公司確認機型，以確保旅程計畫周全。

另澎湖縣政府為能儘量滿足春節期間交通需求，除請民航局盡力協調航空公司加班或放大機型因應外，海運部份協調臺華輪增開航班，開放春節假期（1/21~2/1）電話語音預售（07-5615313轉6），現場購票則於高雄售票處，馬公售票處，也請民眾多加利用。

台華輪投入春節運輸，現已開放電話及現場訂票。（記者劉禹慶攝）

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