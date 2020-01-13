西嶼硓（石古）石公園完工 可遠眺無垠海景

2020-01-13 21:03:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕硓（石古）石為澎湖傳統意象，澎湖縣政府旅遊處在203縣道旁興建西嶼硓（石古）石公園，全區以硓（石古）石為主要裝置素材規劃設計園區環境設施，修繕涼亭及步道等，旅遊處歡迎鄉親及遊客前往參訪休憩，感受澎湖地方硓咕石景觀風貌。

硓（石古）石公園位於合界與橫礁兩村，跨海大橋進入西嶼第一印象，為往返西嶼的必經之地，園區內設有燈塔地標，時常可見遊客至此賞景拍照，更是當地居民重要的休憩場所，同時附近還有澎湖國家風景區管理處的漁翁島遊客中心，新近才揭幕大型地景藝術，剛好串聯成旅遊路線。

其實硓（石古）石公園，早在2013年澎湖縣政府旅遊處就向交通部觀光局爭取400萬元經費，辦理園區環境綠美化、簡易休憩設施及照明矮燈；續於去年進一步向交通部觀光局爭取700萬元補助，辦理園區內增設休憩座椅、馬背造型牆及停車空間，並將通往橫礁沙灘的環山步道改為石板舖面，更利於行走。此外，也進行修繕坡頂處遮蔭設施，漫步於此可遠眺無垠海景，享受涼爽的海風。

旅遊處表示，推廣西嶼鄉硓（石古）石特色，此次改善建置遊憩空間設施，除了希望提供遊客及居民優質休憩據點外，也盼為地方特色景點營造新風貌，主要是西嶼北環線以往都以軍事設施或玄武岩美景，為主要觀光號召景點，新增另類地景藝術，豐富旅遊內涵。

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