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首頁　>　澎湖縣

中國砂石船台灣淺堆抽砂 疑送往香港填海建造機場跑道

台灣淺堆中國抽砂船聚集，桃園縣議員楊家俍臉書爆料供應香港機場第三跑道工程。（澎湖縣政府提供）

台灣淺堆中國抽砂船聚集，桃園縣議員楊家俍臉書爆料供應香港機場第三跑道工程。（澎湖縣政府提供）

2020-01-13 14:40:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖傳統漁場台灣淺堆，幾乎被中國抽砂船淹沒，雖然海巡署與澎湖縣政府祭出鐵腕，查扣抽砂及運砂船，並判刑、沒入船隻，但中國抽砂船仍前仆後繼，持續盜採珍貴海砂資源；桃園縣議員楊家俍臉書爆料，盜砂暴利驚人。

楊家俍在自己臉書粉絲頁發文指出，中國船偷抽台灣砂，高價賣給香港填海蓋機場！其實之前海巡署就有查獲中國抽砂船在澎湖及馬祖盜採海砂，不僅通通起訴也將船隻拍賣，主要是因為中國海砂近年來價格高漲，讓這些抽砂船冒著被抓的風險，還是要越界來抽不用本錢的台灣砂回去賣。

楊家俍自稱收到民眾檢舉表示，由於香港機場採用填海造陸的方式興建第三跑道，需要非常大量的海砂，主要的供應來源是中國福建九洲之星集團。在海砂價格1年來幾乎倍增的狀況下，他們把腦筋動到了台灣的頭上，每個月固定有6艘船，每艘5到7.5萬噸左右，來往於台灣香港間，供應香港機場第三跑道填海造陸所需的砂源。

根據了解，香港機場第三跑道項目在2016年啟動，從2017年開始中國福建九洲之星公司一直是最大的砂源供應商，由於砂源短缺，砂價已超過每立方200元港幣（760元新台幣）。由香港海事局的數據顯示，從2017年底至2019年底，平均每個月固定6艘船，每艘約7.5萬噸（相當於5萬立方米）的船，共8到12個航次，造成巨大經濟損失，高達91億新台幣，更對生態環境帶來嚴重影響！

澎湖縣政府與海洋委員會金馬澎分署合作，展開取締中國抽砂船行動。（澎湖海巡隊提供）

澎湖縣政府與海洋委員會金馬澎分署合作，展開取締中國抽砂船行動。（澎湖海巡隊提供）

中國福建九洲之星集團台灣抽砂，送往香港填海造陸。（民眾提供）

中國福建九洲之星集團台灣抽砂，送往香港填海造陸。（民眾提供）

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