立委3連霸率車隊全島謝票 楊曜︰續為澎湖建設爭取中央支持

完成三連霸的民進黨立委楊曜，一早就以車隊向支持者謝票。（記者劉禹慶攝）

2020-01-12 15:55:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕順利完成立委3連霸的民進黨籍立委楊曜，今日一早就偕同妻子、黨職及公職幹部等人，搭乘車隊澎湖本島全島謝票，感恩民眾給予他及民進黨再度服務的機會，也誓言完成競選時承諾的政見，繼續為澎湖建設爭取中央支持。

選前受到民進黨執政包袱年金改革、同婚政策影響，選情一度告急，呈現膠著苦戰情況，但隨後在556同學會、銀髮族後援會、小英姐妹會、新台灣後援會、觀光旅遊後援會等相繼成立後，民調逐漸回穩，保持穩定小幅領先，直至開票後一路領先，宛如吃了一顆定心丸，才放下緊張心情。

經過激情一夜，今日楊曜神情顯得一派輕鬆，在妻子、縣議員呂黃春金、陳慧玲及民進黨澎湖縣黨部主委盧長在陪同下，搭乘車隊全島展開謝票行程，其實昨日開完票後，楊曜已先行在馬公市展開謝票行程，今日則往澎南、湖西、白沙及西嶼等地謝票，楊曜此次在馬公市贏對手3000餘票，奠定勝基。

由於烏崁是民進黨澎湖聖地，社區理事長黃健忠擔任競選總部幹部，楊曜在此也開出亮麗票數，因此車隊特地繞入烏崁信仰中心靖海宮致意，剛好烏崁社區在舉行高麗菜王比賽，楊曜也下車與烏崁支持者寒暄招呼，烏崁社區也以禮相待，施放鞭炮恭賀楊曜連任成功，互動相當緊密。

立委楊曜〈右二〉謝票巧遇高麗菜王比賽，擔任代言人。（記者劉禹慶攝）

烏崁是澎湖民進黨民主聖地，支持者相當多。（記者劉禹慶攝）

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