為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　澎湖縣

烏崁高麗菜王競賽 葉春伸奪雙料冠軍

烏崁高麗菜王競賽，今年邁入第4屆成為烏崁特色。（記者劉禹慶攝）

烏崁高麗菜王競賽，今年邁入第4屆成為烏崁特色。（記者劉禹慶攝）

2020-01-12 14:10:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖特有種烏崁高麗菜，以個頭大聞名，動輒10幾、20幾台斤，5年前由洪三元、陳明宗、鄭彩艾等人發起高麗菜王選拔大賽，今年邁入第4屆，由社區理事長黃健忠主持，葉春伸獲得最大及最重雙料冠軍，領獎時笑得合不攏嘴。

烏崁高麗菜王比賽雖自5年前開始，但因其中一年遭颱風擾亂行程，因此今年為第4屆，由烏崁社區發展協會出面舉辦，邀請16戶農家各提供3顆高麗菜參賽，並由提案元老洪三元、陳明宗及鄭彩艾擔任評審，立委楊曜、馬公市長葉竹林，議員藍凱元、陳慧玲、呂黃春金、蘇陳綉色、衛福部老人之家主任莊華州等人都前往共襄盛舉。

今年高麗菜生長情況普遍不佳，但農戶仍盡力提供最佳品質高麗菜，馬公市長葉竹林表示，馬公市積極推動一社區一特色，就像白沙赤崁以野生紫菜聞名，馬公烏崁也要營造出高麗菜故鄉的特色；澎湖縣議員藍凱元則是大手筆，將所有高麗菜買下，並轉贈給衛福部老人之家加菜之用。

經過評審仔細秤重、量大小及查看品項後，最重獎及最大獎雙料冠軍，由葉春伸23.22台斤高麗菜王抱回；至於最漂亮獎，則由葉洪秋芬、葉來蔭並列；現場烏崁社區發展協會也準備高麗菜包、炸高麗菜丸子等小吃美食分享嘉賓，同時也舉行元月份老人共餐，讓社區長輩享受豐盛的美食。

烏崁高麗菜王最大獎得主，前3名抱著自己的高麗菜亮相。（記者劉禹慶攝）

烏崁高麗菜王最大獎得主，前3名抱著自己的高麗菜亮相。（記者劉禹慶攝）

烏崁高麗菜比小朋友臉還大，成為地方農產特色。（記者劉禹慶攝）

烏崁高麗菜比小朋友臉還大，成為地方農產特色。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
每顆破萬元！憨兒種出巨無霸高麗菜 義賣蓋溫室
2020-01-08 12:41

每顆破萬元！憨兒種出巨無霸高麗菜 義賣蓋溫室
天降甘霖 高麗菜價崩跌警報可望解除
2019-12-06 14:26

天降甘霖 高麗菜價崩跌警報可望解除
高麗菜又超種！農委會發布紫色燈號
2019-11-28 16:23

高麗菜又超種！農委會發布紫色燈號
高麗菜王比賽！澎湖烏崁特有
2016-02-01 13:57

高麗菜王比賽！澎湖烏崁特有
守護全家人的健康就靠它－鹿茸

守護全家人的健康就靠它－鹿茸
澎湖縣今日熱門
2020-01-10 11:24

唯一火力發電廠傳跳電！ 澎湖全縣大停電

2020-01-10 09:06

馬公菜園海域驚傳意外 夫婦撿拾螺貝雙雙溺斃 影片

2020-01-08 12:20

清晨巨響！澎湖關帝廟左鐘樓坍塌 碎石散落附近街道

2020-01-07 13:02

查不明肺炎「去過武漢」聽成 「吃過午飯」 澎湖查中國漁船虛驚一場 影片

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播