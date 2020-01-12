烏崁高麗菜王競賽 葉春伸奪雙料冠軍

烏崁高麗菜王競賽，今年邁入第4屆成為烏崁特色。（記者劉禹慶攝）

2020-01-12 14:10:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖特有種烏崁高麗菜，以個頭大聞名，動輒10幾、20幾台斤，5年前由洪三元、陳明宗、鄭彩艾等人發起高麗菜王選拔大賽，今年邁入第4屆，由社區理事長黃健忠主持，葉春伸獲得最大及最重雙料冠軍，領獎時笑得合不攏嘴。

烏崁高麗菜王比賽雖自5年前開始，但因其中一年遭颱風擾亂行程，因此今年為第4屆，由烏崁社區發展協會出面舉辦，邀請16戶農家各提供3顆高麗菜參賽，並由提案元老洪三元、陳明宗及鄭彩艾擔任評審，立委楊曜、馬公市長葉竹林，議員藍凱元、陳慧玲、呂黃春金、蘇陳綉色、衛福部老人之家主任莊華州等人都前往共襄盛舉。

今年高麗菜生長情況普遍不佳，但農戶仍盡力提供最佳品質高麗菜，馬公市長葉竹林表示，馬公市積極推動一社區一特色，就像白沙赤崁以野生紫菜聞名，馬公烏崁也要營造出高麗菜故鄉的特色；澎湖縣議員藍凱元則是大手筆，將所有高麗菜買下，並轉贈給衛福部老人之家加菜之用。

經過評審仔細秤重、量大小及查看品項後，最重獎及最大獎雙料冠軍，由葉春伸23.22台斤高麗菜王抱回；至於最漂亮獎，則由葉洪秋芬、葉來蔭並列；現場烏崁社區發展協會也準備高麗菜包、炸高麗菜丸子等小吃美食分享嘉賓，同時也舉行元月份老人共餐，讓社區長輩享受豐盛的美食。

烏崁高麗菜王最大獎得主，前3名抱著自己的高麗菜亮相。（記者劉禹慶攝）

烏崁高麗菜比小朋友臉還大，成為地方農產特色。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法