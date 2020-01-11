澎湖立委選舉激戰 楊曜宣布自行當選
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原本視為五五波的澎湖立委選戰，尋求三連霸的民進黨現任立委楊曜，不到下午6時僅剩下12個投開票所尚未開票，楊曜已領先對手國民黨候選人歐中慨4500票，提前宣布當選，並與妻子林君倩上台向支持群眾謝票。
楊曜旋即發表當選感言，此役定位為民進黨澎湖保衛戰，感謝青年朋友踴躍出面投票支持，未來4年將持續與總統蔡英文攜手合作，持續監督澎湖中正永安及跨海大橋改建工程'，符合實用及觀光價值，並監督澎防部遷建案等，讓澎湖未來建設更為發展。
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〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原本視為五五波的澎湖立委選戰，尋求三連霸的民進黨現任立委楊曜，不到下午6時僅剩下12個投開票所尚未開票，楊曜已領先對手國民黨候選人歐中慨4500票，提前宣布當選，並與妻子林君倩上台向支持群眾謝票。
楊曜旋即發表當選感言，此役定位為民進黨澎湖保衛戰，感謝青年朋友踴躍出面投票支持，未來4年將持續與總統蔡英文攜手合作，持續監督澎湖中正永安及跨海大橋改建工程'，符合實用及觀光價值，並監督澎防部遷建案等，讓澎湖未來建設更為發展。