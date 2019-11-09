Gogoro離島設點搶攻澎湖低碳市場

Gogoro在離島首度設點，同和門市開幕冠蓋雲集。（記者劉禹慶攝）

2019-11-09 20:25:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕Gogoro在離島第一家門市，今日在馬公3號港正式成立，澎湖縣正副議長劉陳昭玲、陳雙全、昇恆昌副董事長吳秀光、環保局長陳高樑等人都前往祝賀，並且透露明年澎湖電動車補助，依照離島建設條例最高可達2萬元。

已邁入台灣3大機車品牌的Gogoro，澎湖馬公同和門市今日盛大開幕，為目前全台灣最西邊也是首家位於離島的Gogoro門市，也是繼三葉、光陽第3家進駐澎湖電動機車，由副議長陳雙全之子陳毓仁負責推動澎湖業務，目標朝向搶占澎湖電動機車市場，並瞄準明年租車業觀光市場。

Gogoro澎湖馬公同和門市擁有完整的展示空間與維修服務中心，提供在地消費者完整的銷售與維修保養服務，同時，目前澎湖地區一共擁有四座電池交換站，讓車主能便利的享有電池交換服務，在澎湖自由暢騎，盡情享受智慧雙輪帶來的騎乘快感，同時Gogoro馬力較強、電池續航力較佳，加上設立交換站，澎湖本島可暢行無阻。

另外，上週末在篤行十村舉辦的Gogoro市集提供的試騎活動也提前進入澎湖，繽紛活潑的Gogoro展場體驗受到許多民眾的熱烈響應，前來試騎的人潮絡繹不絕，絕佳性能與智慧科技表現驚艷全場。至於外界最關心的電動機車補助問題，根據了解離島建設條例每年補助300輛，125CC最多2萬元、以下則是1萬元。

Gogoro離島門市開幕，邀請貴賓與車友們試騎。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法