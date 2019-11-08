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南方四島漁業權限縮？ 海管處與海洋公民基金會表明立場

南方四島國家公園漁業權限縮？海管處澄清誤會。（記者劉禹慶攝）

南方四島國家公園漁業權限縮？海管處澄清誤會。（記者劉禹慶攝）

2019-11-08 22:21:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近來引發熱烈討論的南方四島漁權限縮問題，造成漁民反彈，海洋國家公園管理處表示，只是「宣導既有規定」並無新增限制事項!海洋公民基金會則表態支持漁業永續法令調整，但需要進一步與相關單位及當地居民討論。

澎湖縣政府於今年7月10日在望安鄉西安社區活動中心，召開「南方四島相關管理爭議協調會議」，決議請海管處會同縣政府農漁局於8月初邀集執法單位召開說明會，讓四島社區居民及望安鄉民眾清楚了解國家公園法令規定。海管處因此邀請海巡署金馬澎分署岸巡第七大隊、澎湖縣政府建設處、農漁局、望安鄉公所、望安鄉民代表會等單位，於8月16日召開「澎湖南方四島國家公園相關議題研商會議」。

會議主要是宣導既有規定，引爆外界爭議的是傳出季節性底刺網將改為全年禁漁、禁止延繩釣等漁法 ，海管處表示在會議記錄中已清楚載明，係就未來海洋資源保育與漁業管理策略之探討，與現行執法規定無涉。也就是尚在討論規劃階段，還未正式立法實施。

針對海管處在會議中提出執法面調整，澎湖海洋公民基金會表態支持，但因這些調整都會影響漁民權益，需要與專家學者、相關漁政單位與政府機關，以及漁民團體進行更多的溝通、討論，再做成正式決議，相信如此一來，警方在執法時才不會遭受漁民的阻力與反彈。建議海管處可以參考基隆市政府在訂定潮境保護區的做法，多與外界溝通。

澎湖白金土魠魚，洄游區域在南方四島國家公園範圍內。（記者劉禹慶攝）

澎湖白金土魠魚，洄游區域在南方四島國家公園範圍內。（記者劉禹慶攝）

南方四島列入國家公園，除了種原庫漁業限制外，島上建設也有規範。（記者劉禹慶攝）

南方四島列入國家公園，除了種原庫漁業限制外，島上建設也有規範。（記者劉禹慶攝）

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